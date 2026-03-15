Como cada año, Hollywood se prepara para celebrar una nueva edición de los Premios Oscar, el evento más influyente y esperado de la industria cinematográfica a nivel mundial. En este 2026, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas llega a su 98° edición con una selección diversa de películas, actuaciones destacadas y directores consagrados, en una temporada que combina grandes producciones, cine de autor y propuestas arriesgadas que lograron imponerse entre las favoritas. La ceremonia de los Premios Oscar 2026 se realizará este domingo 15 de marzo en el tradicional Dolby Theatre de Los Ángeles. Según confirmó la Academia, el evento comenzará a las 19:00 (hora del Este de Estados Unidos). En Argentina, la gala podrá verse desde las 21:00, a través de TNT, con transmisión doblada al español, y por TNT Series, en idioma original. Además, la ceremonia estará disponible en HBO Max para quienes prefieran seguirla vía streaming. Por segundo año consecutivo, el encargado de conducir la gala será Conan O’Brien, quien volverá a subirse al escenario como anfitrión del evento.