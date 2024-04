Gran Hermano 2024: qué es la leucemia nivel uno, la enfermedad que padece Furia

Juliana Scaglione, más conocida como Furia de Gran Hermano, confirmó este lunes que padece leucemia nivel uno. Así lo reveló, tras conocerse el resultado de los estudios clínicos que se realizó fuera de la casa más famosa del país.

" Tengo leucemia en nivel uno. No tengo que tratarla: todos los meses me tengo que sacar sangre. Puede ser que a los 40 años me pegue nivel tres, y no puedo entrenar lo que entrenaba antes; es vida sana ", sostuvo la participante.

En este marco, el conductor Santiago del Moro compartió el comunicado del personal de salud y sostuvo: " por el momento, (Furia) no requiere un tratamiento específico, pero sí un seguimiento médico mensual que incluye un control de laboratorio ".

La jugadora más querida continuará en el reality, pero deberá realizarse una muestra de sangre una vez al mes. " Puede realizar una vida normal y deberá consultar cambios en su estado de salud o en la aparición de síntomas ", amplió el informe.

Qué es la leucemia, la enfermedad que padece Furia de Gran Hermano



La leucemia es " el cáncer de los tejidos que forman la sangre en el organismo, incluso la médula ósea y el sistema linfático ", explicó el sitio web especializado Mayo Clinic.

Se trata de una enfermedad que afecta la producción de glóbulos blancos, encargados de combatir las principales infecciones. " Las personas que tienen leucemia producen una cantidad excesiva de glóbulos blancos que no funcionan correctamente ", detallaron.

Al encontrarse la enfermedad en nivel 1, puede tratarse de la leucemia linfocítica crónica. En estos casos, la producción de células sanguíneas anormales se da de manera lenta y gradual, no como en los pacientes con leucemia aguda.

Leucemia.

" Algunas personas pueden vivir por años sin tratamiento, aunque con el paso del tiempo, la mayoría necesitará uno ", sostuvieron desde la Sociedad Americana del Cáncer.

¿Cuáles son los síntomas de la leucemia nivel 1?



Al tratarse del menor de los grados, los síntomas pueden ser menos evidentes en una primera instancia.

Los más comunes incluyen fiebre intermitente, fatiga persistente, debilidad, pérdida de peso inexplicable, infecciones frecuentes, ganglios inflamados, sangrados recurrentes y formación de hematomas, entre otros.

Desde el sitio oficial de Mayo Clinic, indicaron que "es posible que pases por alto los síntomas tempranos de la leucemia porque se parecen a los de la gripe y de otras enfermedades comunes ". Por eso, se requiere de una muestra de sangre.

¿Cuáles son los tratamientos de la leucemia en nivel uno?



Los tratamientos del grado uno de la leucemia varía según cada paciente. Los procedimientos pueden ir desde una vigilancia activa, en los casos de menor complicación, a quimioterapia, terapia dirigida o trasplante de médula ósea.