Gran Hermano: qué dice el parte médico de Furia y cómo sigue su salud

Juliana Furia Scaglione regresó a la casa de Gran Hermano tras salir de la misma para realizarse estudios por recomendación del equipo médico que la asistió en las últimas horas por una infección urinaria.

En la gala de este martes, la jugadora les explicó, con su habitual humor, a sus compañeros de juego que debía retirarse de la competencia por unas horas por una cuestión de salud.

"No pensé que se iba a exponer tanto, pero la realidad es que tengo que tomar conciencia, saben que para mí esto es mi vida, que yo dejé mi vida para estar acá adentro", aseguró la doble de riesgo.

Y recordó que ella tiene "un currículum familiar bastante heavy" y de lo cual no tiene que "asustarse". Además, remarcó que tuvo un llamado de atención la semana pasada.

"No comí bien, creo que me bajaron las defensas, me agarró infección. Ahora los estudios no dieron bien. Se los tengo que comunicar porque mañana ya no me van a ver. Yo voy a abandonar el juego. Quiero estar en la final, pero creo que primero está mi salud".

Furia en las últimas semanas se enemistó con Catalina y estuvo en la mira de toda la casa.

Finalmente, Furia no extendió demasiado su "broma" y al instante aclaró: "También quería decirles que esto es una joda . Sí, mañana me voy a hacer unos estudios, voy a salir de la casa. Así como me gusta reírme de ciertas cosas, sé que no se jode con la salud y por eso me voy a ir a hacer los estudios para volver y romperles todo bien adentro".

¿Qué dice el parte de médico de Furia de Gran Hermano?

Hasta el momento, Telefe no emitió un comunicado oficial informando la salud de la participante.

Esta tarde, la histórica periodista de Intrusos Marcela Tauro adelantó que el diagnóstico ya "habría sido determinado", pero prefirió no informar cuál era por respeto a la jugadora.