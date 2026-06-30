Desde el puente de mando del buque Seralia, se siguió la carga de 68.000 toneladas de soja con destino a China.

El presidente interino del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, Mariano Carrillo, realizó una recorrida a bordo del buque Seralia, que operó en el Giro 3 de la terminal de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), donde cargó aproximadamente 68.000 toneladas de soja con destino a China.

La visita se llevó adelante junto a integrantes de la agencia marítima Brisamar, responsables de la atención del buque en puerto. Durante la recorrida, Carrillo fue recibido por el capitán de la embarcación y tuvo la oportunidad de conocer distintos sectores operativos, incluyendo el puente de mando y las bodegas donde se desarrolla el proceso de carga.

Mariano Carrillo, presidente interino del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén a bordo del buque Seralia.

La estiba de la mercadería estuvo a cargo de la empresa Pleamar, que participó en una operatoria de gran magnitud que volvió a poner en valor la capacidad logística y exportadora de Puerto Quequén.

Trabajo articulado

Durante la visita, Carrillo destacó la importancia del trabajo articulado entre el sector público y privado para sostener la competitividad del sistema portuario. Asimismo, resaltó el rol de la producción bonaerense, de las terminales, de los trabajadores y de las empresas que forman parte de la cadena logística que permite que la producción argentina llegue a los principales mercados internacionales.

La recorrida permitió observar de cerca el funcionamiento de una embarcación de gran porte y comprender la complejidad de una operación que involucra a múltiples actores.

“Cada buque que opera en Puerto Quequén refleja el esfuerzo conjunto de productores, empresas y trabajadores que hacen posible que el puerto continúe consolidándose como uno de los principales complejos exportadores de la Argentina”, destacó Mariano Carrillo.

Los últimos días, fueron varios los buques que operaron en los muelles de Quequén. Con destino a China, Brasil, Indonesia y Nueva Zelanda, se exportó trigo, soja, pellets de girasol y cebada.

Puerto Ciudad

En otro ámbito, y en el marco del programa Puerto Ciudad, impulsado por el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén para fortalecer el vínculo entre el puerto y la comunidad, estudiantes y docentes del Centro de Formación Laboral N° 403 participaron de una charla en las instalaciones portuarias.

La apertura del puerto a la comunidad es uno de los ejes de la gestión de Mariano Carrillo al frente de la estación marítima.

La actividad permitió que los alumnos del curso de Planeamiento Agrícola Ganadero conocieran en profundidad el funcionamiento del sistema portuario, su importancia para la producción regional y el rol estratégico que cumple Puerto Quequén en el desarrollo económico del país.

Durante el encuentro, el equipo del Departamento de Comunicación Institucional brindó una charla explicativa sobre la operatoria portuaria, la infraestructura del complejo y el impacto que la actividad genera en la región, promoviendo un espacio de intercambio entre los estudiantes y el personal del Consorcio.

Los docentes Valeria Tavieres y Marcelo Méndez destacaron la importancia de este tipo de iniciativas para la formación de los alumnos y agradecieron a Mariano Carrillo, por impulsar una propuesta que acerca a los estudiantes a la realidad del puerto y fortalece el vínculo entre el sistema educativo y el sector productivo.