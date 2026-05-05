Luego del paro que afectó sus actividades, Quequén trabaja estos días bajo la modalidad de puerto completo, con sus seis muelles operando de manera simultánea. Este escenario de plena actividad no solo refleja la capacidad técnica de la infraestructura portuaria, sino también la previsibilidad que la estación marítima ofrece a los exportadores e importadores que eligen la vía de salida del sudeste bonaerense. La intensa actividad está distribuida en todo el recinto portuario. Margen Quequén: La actividad exportadora es protagonista con el embarque de 22 mil toneladas de maíz hacia Malasia (Giro 1); 30 mil toneladas de girasol con destino a España (Giro 3); 24 mil toneladas de trigo para Vietnam (Giros 4/5); y una operación de 10 mil toneladas de aceite de girasol que partirán hacia Italia (Giro 6). Margen Necochea: el puerto reafirma su importancia en la cadena de insumos para el agro con la importación de fertilizantes. En el Giro 10 se operan 6 mil toneladas de MAP, mientras que en el Giro 12 se descargan 7 mil toneladas de DAP/MAP. Horizonte exportador La dinámica de puerto completo se sustenta en una planificación estratégica que garantiza fluidez en las maniobras. La previsibilidad del puerto queda de manifiesto al observar el horizonte cercano: 14 buques se encuentran actualmente en rada y otros 7 ya han sido anunciados, lo que asegura la continuidad del ritmo laboral en los próximos días. Esta rotación constante involucra una amplia variedad de mercaderías (girasol, cebada, soja, maíz, trigo y aceite) que tienen como destino una red global de 16 países, entre los que se destacan potencias comerciales como China, Arabia Saudita, India, Francia y Brasil, entre otros. Este nivel de eficiencia es el resultado directo del trabajo coordinado de toda la comunidad portuaria. Desde los gremios y operarios hasta los servicios técnicos y administrativos, el esfuerzo diario permite que Puerto Quequén mantenga su competitividad, consolidándose como un eslabón confiable y seguro para el comercio internacional. Con diálogo En el marco de la Segunda Jornada de Trigo y Cebada, realizada en el Auditorio del Centro de Acopiadores de Puerto Quequén, el presidente interino del Consorcio de Gestión, Dr. Mariano Carrillo, realizó un fuerte llamado al diálogo entre los distintos actores de la cadena agroexportadora tras el reciente conflicto que impactó en la operatoria portuaria, y planteó como objetivo avanzar hacia un escenario de “conflicto cero”. El evento, que reunió a referentes técnicos, productores y operadores del sector, abordó estrategias de manejo, costos, mercados y desarrollo de variedades de cara a la próxima campaña. Durante su intervención, Carrillo reconoció que la situación vivida en los últimos días “fue una dura prueba”, de la cual —remarcó— “todos aprendimos”, al tiempo que reconoció que, “Nos lleva al imperativo de generar más espacios de encuentro, de diálogo y de consenso”, expresó, subrayando la necesidad de fortalecer los canales institucionales para evitar nuevos escenarios de conflicto. En el cierre de su mensaje, Carrillo puso en valor el rol estratégico del sistema agroexportador argentino y la necesidad de acompañar ese potencial con logística eficiente y previsibilidad operativa. “Los granos son una estrella, un certificado de calidad internacional. Nuestro desafío es que ese nivel productivo tenga su correlato en puertos operativos, eficientes y sin conflictos”, sostuvo. Asimismo, remarcó la importancia de sostener y superar los niveles de actividad alcanzados en 2025, año récord para Puerto Quequén, no solo en volumen sino también en calidad. “Hemos pasado una prueba difícil, pero salimos fortalecidos. Queremos avanzar con optimismo, diálogo y conocimiento para seguir batiendo récords desde Puerto Quequén”, concluyó.