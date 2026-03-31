En 2025 Puerto Quequén superó todos los récords de movimiento de carga con 9.009.768 toneladas de mercaderías operadas y 370 buques atendidos. La vara quedó muy alta para este 2026 pero sobra la fe para seguir creciendo. De hecho, el hito de 2025 fue superado inmediatamente por el mejor enero de la historia en 2026, con 1.216.779 toneladas. Para conocer más detalles, Transport & Cargo dialogó en exclusiva con Mariano Carrillo, presidente interino del Consorcio de Gestión Puerto Quequén. -¿Qué metas de movimiento portuario imaginan para este 2026? -Nuestro primer objetivo es empatar, y como caballo que alcanza ganar quiere, superar los guarismos en la medida en que tengamos a disposición y en condiciones toda la infraestructura portuaria. Para ello, impulsamos una serie de obras de infraestructura como la repotenciación de la red eléctrica. Los trabajos, que comenzaron en el margen Necochea, ahora prosiguen en el margen Quequén. Se trata de un conjunto de obras portuarias que había que hacer con urgencia y fue lo primero que se dispuso desde que asumimos el interinato el 11 de diciembre de 2025. Esto, más la buena cosecha que se espera, nos prepara y proyecta para intentar superar en 2026 el récord histórico alcanzado en 2025. -Por lo visto, el foco también está puesto en que la carga llegue de la mejor manera a los muelles. -Efectivamente, y en este sentido es la obra de la Avenida Almirante Brown, principal acceso al puerto, que estaba largamente demorada. Los trabajos se desarrollan en el tramo comprendido entre las calles 519 y 521, un sector estratégico por su intenso movimiento vehicular y su vínculo directo con la operatoria portuaria. La obra es financiada íntegramente por el propio Consorcio y demandará una inversión aproximada de u$s 600 mil, en el marco de un plan de mejora de la infraestructura portuaria. Es una obra emblemática para el acceso portuario, pero también para la comunidad de Quequén. -¿Es imposible soñar con un acceso ferroviario por el que ingrese un porcentaje importante de la carga que hoy mueve el puerto? -De este asunto se habló en distintos ámbitos. La última vez fue en una mesa redonda que se desarrolló en el marco de la Fiesta del Trigo. En la oportunidad, Martín Redrado explicó la necesidad de contar con el ferrocarril como herramienta clave dentro de un proceso de expansión y desarrollo agropecuario. Para llevar a cabo las obras ferroviarias que se necesitan, habrá que trabajar en conjunto entre Nación, Provincia y los entes mixtos que gobiernan y administran los puertos. Desde el sector exportador también anticiparon que podrían realizar los aportes correspondientes para la realización de las obras necesarias para poner en valor la infraestructura ferroviaria. Hace muchos años que los trenes de carga dejaron de rodar, pero no se trata solo de un sueño, es una posibilidad cierta que se está estudiando en mesas de trabajo. No se puede dar una fecha, pero la intención existe y el trabajo en equipo se va dando. Hay mucha carga en el centro norte de la provincia de Buenos Aires que hoy se embarca en Rosario y Gran Rosario, pero que, de contar con el ferrocarril, podría salir por los puertos de Quequén o Bahía Blanca. -¿Cómo es la relación del puerto con la Provincia? -Es excelente porque se asienta en la aplicación del principio del Estado presente, que el gobernador Axel Kicillof ha pregonado desde su asunción para todas las áreas de su gobierno. En el caso portuario y a través de los entes mixtos, el Estado realiza un aporte fenomenal. En Quequén se observa en toda la infraestructura básica, incluido el Elevador Terminal “Ministro Antonio de Tomaso”, propiedad del Estado y donde desde hace años se vienen realizando cuantiosas inversiones y que ahora debe volver a ponerse en valor a través de los concesionarios porque es su obligación. De todos modos, el Estado de ninguna manera se desentiende a partir de la fiscalización y fijando los lineamientos para esas inversiones mediante los pliegos. Hay un sinnúmero de situaciones donde el Estado, a través de la subsecretaría de Asuntos Portuarios a cargo de Juan Cruz Lucero, coordina y dinamiza para generar una sinergia a través de los entes mixtos que son los consorcios de gestión que gobiernan y administran los puertos. Allí está el Estado presente junto al capital privado, y es así como podemos llevar adelante todas estas acciones en este interinato que se inició el 11 de diciembre. Esto demuestra la coherencia de una política que no se queda en un decir, sino en un hacer. -En este escenario es clave la conformación del consorcio de gestión. -En el Consorcio hay nueve directores y todos los sectores están representados. Está el sector exportador y empresarial pero también somos dos directores gremiales que, por disposición del Directorio, uno está en la gerencia operativa, el compañero Gustavo Gavilán, y en mi caso, en la presidencia interina y la gerencia general. Existe un compromiso firme y decidido entre trabajo y capital con objetivos muy claros. -¿Cuáles son las próximas acciones a desarrollar? -Luego de ser aprobado por el Directorio, avanzaremos con un profundo estudio de impacto ambiental que le devuelva a Quequén las playas que perdió. Las necesarias obras portuarias que en su momento se realizaron para que el puerto estuviera operativo la mayor cantidad de días al año, provocaron una alteración de las corrientes marinas y un incremento en la erosión costera. Hay que devolverle a Quequén esas playas maravillosas que siempre tuvo. Incluso ya hay amenazas en las construcciones inmediatas al mar como sucede en otros lugares de la costa atlántica bonaerense. El estudio determinará si habrá que realizar obras de escolleras y de qué manera para que no vuelva esa erosión en los próximos años. Esto muestra que el Consorcio está atento a todo lo que tenga que ver con el desarrollo portuario, pero también con la comunidad que lo rodea. Nuestra obligación es mitigar, contener y de ser posible revertir todo daño que pueda generar la actividad portuaria sobre la población. Todas estas decisiones fueron votadas por unanimidad en el directorio, algo que nos enorgullece y compromete. -Es la relación ciudad-puerto, un principio que se observa en las principales terminales marítimas y fluviales del mundo. -Estamos juntos puerto y ciudad, tenemos un imperativo hermanado de vecindad que implica interacciones cotidianas. En esta materia celebramos que administraciones anteriores hayan sentado las bases para esta política de puerto ciudad, con previsión de las partidas presupuestarias correspondientes. El formato estaba y solo quedó ejecutarlo y ampliarlo. Este es un ejemplo de política de Estado porque trasciende a una administración. En este diseño institucional sumamos lo que en el pasado se haya hecho bien. Actuamos bajo el principio de consensuar para sumar y apuntalados por el capital humano que es lo más importante que tenemos en el puerto.