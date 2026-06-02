Finalizaron con éxito los trabajos de recambio y mantenimiento de las defensas en los muelles de Puerto Quequén.

Las defensas funcionan como una suerte de amortiguadores gigantes que absorben la energía de los buques durante las maniobras de atraque y amarre. Ellas garantizan la seguridad de las embarcaciones, protegen la infraestructura y agilizan los tiempos operativos.

Asimismo, el Consorcio de Gestión Puerto Quequén cuyo presidente interino es Mariano Carrillo, avanza con obras clave de infraestructura para consolidar la seguridad y operatividad de sus muelles.

Con el objetivo estratégico de resguardar el patrimonio del puerto y asegurar la continuidad de su cadena logística, se ejecuta la obra de Recalce de Muro de Costa en el Sitio 2 de la Margen Quequén.

Esta intervención integral está diseñada para recuperar las condiciones estructurales de la defensa costera y neutralizar los desgastes naturales ocasionados por la dinámica marina.

Estabilidad

Esta obra es clave para restituir las condiciones originales de estabilidad de la defensa costera y proteger los muelles de futuros procesos erosivos. Al consolidar la solidez del Sitio 2, Puerto Quequén garantiza un entorno de trabajo seguro para los operadores, estibadores y tripulaciones, previniendo contingencias y manteniendo el estándar de previsibilidad que caracteriza a la estación marítima.

También para mantener los cimientos del puerto en óptimas condiciones es una condición indispensable para soportar el intenso ritmo de los giros comerciales actuales y asegurar que la producción regional siga saliendo al mundo sin interrupciones.

Primer viaje

El buque de apoyo offshore Skandi Hera inició el primer viaje desde los muelles de Quequén con destino a Punta Colorada.

Su misión es transportar el sistema de anclas y cadenas que apuntalará uno de los proyectos de infraestructura más importantes de la región.