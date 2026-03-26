El Consorcio de Gestión de Puerto Quequén puso en marcha la primera etapa de la obra de bacheo de losas de hormigón sobre la Avenida Almirante Brown, en la mano que conduce al ingreso al puerto. Los trabajos se desarrollan en el tramo comprendido entre las calles 519 y 521, un sector estratégico por su intenso movimiento vehicular y su vínculo directo con la operatoria portuaria. La obra es financiada íntegramente por el propio Consorcio y demanda una inversión aproximada de u$s 600 mil, en el marco de un plan de mejora de la infraestructura portuaria. El presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Dr. Mariano Carrillo y el director Gustavo Gavilán, recorrieron el sector donde se llevan adelante las tareas, acompañados por el ingeniero Sebastián Cannata, titular de la empresa a cargo de la obra. A partir del inicio de la intervención, se implementa un corte parcial de calzada, por lo que queda habilitada una sola mano para la circulación vehicular. En este contexto, se advierte que pueden registrarse demoras, especialmente en los horarios de mayor tránsito. Desde el Consorcio se informa que el sector de obra cuenta con la correspondiente señalización preventiva, tanto diurna como nocturna, con el objetivo de garantizar la seguridad vial durante el desarrollo de los trabajos. Asimismo, se solicita a transportistas, trabajadores portuarios y vecinos que tomen los recaudos necesarios y se mantengan informados sobre las condiciones de circulación mientras avanza la obra. En cuanto a los plazos, se estima que esta primera etapa tiene una duración de entre 45 y 60 días, sujeta al avance de los trabajos y a las condiciones climáticas. La intervención impacta directamente en la transitabilidad y en la logística de uno de los accesos más importantes al puerto, en una zona clave tanto para la actividad productiva como para la circulación diaria de la comunidad.