En esta noticia <b>Respuesta institucional</b>

El Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén ejecuta con éxito su plan de modernización de infraestructura portuaria. En esta oportunidad, se completaron los trabajos de recambio e instalación de luminarias con tecnología LED de alta potencia en toda la zona secundaria de la jurisdicción marítima.

Este sector resulta clave para el ordenamiento del tránsito pesado, la recepción y la logística general del transporte de carga que ingresa a la terminal. La renovación del sistema lumínico no solo optimiza la visibilidad en el área, sino que tiene un impacto directo en tres ejes fundamentales de la gestión: la seguridad operativa, la eficiencia logística y la sustentabilidad ambiental a través del ahorro energético.

Bajo la conducción del presidente del ente portuario, el Dr. Mariano Carrillo, la institución reafirma su compromiso de seguir invirtiendo en infraestructura estratégica. El objetivo central de estas obras es consolidar un puerto moderno, seguro y competitivo, con capacidad para operar con los más altos estándares.

Con la concreción de estos trabajos, Puerto de Quequén da un nuevo paso garantizando mejores condiciones de trabajo para transportistas, operadores y toda la comunidad portuaria.

Pero también el puerto se ocupa de la comunidad que lo rodea. En esta línea se enmarca la Disposición N.º 24/2026 orientada a gestionar una situación de alta sensibilidad territorial vinculada al deterioro del emisario cloacal emplazado en Punta Carballido. La medida surge de la convergencia entre reclamos comunitarios, antecedentes técnicos y actuaciones administrativas desarrolladas ante la Municipalidad de Necochea, que otorgó la conformidad necesaria para avanzar con las tareas previstas.

Los antecedentes disponibles evidencian que la problemática posee una trayectoria previa. Distintas intervenciones técnicas identificaron fisuras, quebraduras, corrosión y pérdidas en la infraestructura que conduce los efluentes hacia Punta Carballido, situación que motivó sucesivas reparaciones y acciones de mitigación por parte de organismos competentes. Asimismo, registros oficiales municipales reconocieron la necesidad de soluciones estructurales frente al deterioro progresivo del sistema.

Respuesta institucional

En este contexto, la intervención impulsada por el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén trasciende la dimensión estrictamente técnica. Su relevancia estratégica radica en la capacidad de transformar señales de preocupación social y evidencia técnica en una respuesta institucional coordinada, orientada a reducir riesgos ambientales y fortalecer la confianza pública.

La actuación autorizada contempla acciones de contención, reparación y protección estructural destinadas a restablecer condiciones de seguridad y estabilidad en el sector afectado. Sin embargo, su principal aporte consiste en fortalecer los mecanismos de cooperación entre instituciones que comparten responsabilidades sobre un mismo territorio.

En este marco, el Programa Puerto Ciudad actúa como una plataforma de articulación territorial que favorece la coordinación entre organismos, promueve respuestas colaborativas y contribuye a consolidar una visión integrada del desarrollo local, donde infraestructura, ambiente y comunidad forman parte de un mismo sistema.

La intervención se desarrolla bajo la figura de colaboración institucional excepcional y de interés público, sin alterar las competencias primarias de los organismos responsables de la infraestructura sanitaria. Este criterio permite combinar capacidad de acción, prudencia institucional y respeto por los marcos competenciales vigentes.

En términos estratégicos, la decisión fortalece el vínculo Puerto–Ciudad al demostrar capacidad de respuesta ante problemáticas complejas, consolidando al Programa Puerto Ciudad como una herramienta de gobernanza territorial, cooperación institucional y construcción de valor público compartido.