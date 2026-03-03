Gran momento atraviesa Puerto Quequén, con récord histórico de movimiento de carga y una comunidad consciente del activo que significa la estación marítima. En el marco del 32º aniversario del Consorcio de Gestión Puerto Quequén, se llevó a cabo la presentación de la restauración del emblemático mural “Reflejos”, una obra que forma parte del patrimonio cultural de la ciudad y que vuelve a lucir en todo su esplendor en la Escollera Sur. El encuentro reunió a toda la comunidad portuaria, entidades civiles de Necochea y Quequén, representantes del sector agroexportador, autoridades políticas, gremiales, empresariales y vecinos. El acto contó con la participación del artista plástico Hernán Ricaldoni, responsable de la restauración, el intendente municipal Arturo Rojas y el presidente interino del Consorcio, Dr. Mariano Carrillo, junto a integrantes del directorio y gerentes del ente portuario, quien cerró la jornada con importantes anuncios vinculados al desarrollo urbano y la defensa costera. “Reflejos es parte de la identidad cultural de Necochea y Quequén. Es un mural que nació en 2008, fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación y se convirtió en una postal obligada para quienes visitan nuestra ciudad”, señaló Ricaldoni. El artista explicó que la restauración demandó 35 días de trabajo junto a un equipo de colaboradores y remarcó que el arte “no solo fortalece la identidad, sino que también genera trabajo y desarrollo económico”. Además, subrayó el compromiso del Consorcio en sostener este tipo de iniciativas: “Que el puerto entienda la importancia de preservar el patrimonio cultural es fundamental. Este mural es único en el mundo, una galería de arte en medio del mar”. “Este es un lugar maravilloso, emblemático, que representa nuestra identidad. El puerto es sinónimo de trabajo, inversión y desarrollo, no solo para Necochea sino para toda la región”, afirmó Arturo Rojas. El jefe comunal recordó las obras históricas que consolidaron el crecimiento portuario, entre ellas la profundización a 50 pies, que posicionó a Puerto Quequén como uno de los más importantes del país. Asimismo, destacó la necesidad de continuar trabajando en conjunto entre el municipio, la Provincia, el Consorcio y el sector privado para generar más inversiones y empleo. El cierre estuvo a cargo de Mariano Carrillo, quien vinculó la restauración del mural con una política integral que busca fortalecer la identidad, el desarrollo y la infraestructura. Carrillo remarcó que el Consorcio continuará trabajando en conjunto con todos los sectores para impulsar obras necesarias para el crecimiento del distrito. Entre los anuncios más importantes, confirmó que el directorio avanzará con el bacheo y recuperación de la avenida Almirante Brown, una arteria clave para la logística portuaria y la circulación urbana. “Tenemos el respaldo de nuestro gobernador Axel Kicillof, quien está al tanto de cada una de las necesidades del puerto. Sabemos de su compromiso y de su acompañamiento permanente para avanzar en las obras que Puerto Quequén necesita”, señaló. El anuncio más significativo fue la confirmación del avance en el estudio de factibilidad para la obra de refulado de las playas de Quequén, una intervención fundamental para frenar la erosión costera. “Tenemos el compromiso de avanzar con el estudio de impacto ambiental que permitirá concretar el refulado y recuperar nuestras playas. Es una obra necesaria para devolverle a Quequén toda su grandeza”, expresó. Uno de los momentos más significativos fue cuando Carrillo recordó la figura de Gerónimo “Momo” Venegas, a quien definió como un referente que marcó el camino del puerto y de la comunidad. “Aprendimos de un hombre que fue fundamental para Necochea, Gerónimo ‘Momo’ Venegas, quien nos enseñó el valor del trabajo, de la producción y de la unidad. Él nos marcó el norte y nos mostró cuál es el camino que debemos seguir”, expresó. El presidente interino del Consorcio destacó además el trabajo conjunto del directorio, los trabajadores portuarios y la comunidad, y reafirmó el compromiso de continuar impulsando obras que fortalezcan al puerto y su vínculo con la ciudad. Carrillo, también puso en valor el trabajo articulado con la Municipalidad de Necochea, destacando la importancia de consolidar una agenda común con el intendente Arturo Rojas. En ese sentido, subrayó que “el puerto y el municipio deben avanzar juntos, con diálogo y objetivos compartidos, porque el crecimiento portuario debe ir de la mano del desarrollo de la ciudad”. Esta sintonía institucional quedó reflejada no solo en la presencia del jefe comunal en el acto, sino también en el compromiso conjunto de avanzar en obras clave como la mejora de los accesos y el proyecto de refulado, iniciativas que impactarán directamente en la calidad de vida de los vecinos y en la competitividad del sistema agroexportador que tiene a Puerto Quequén como uno de sus pilares estratégicos. La restauración del mural “Reflejos” no solo representó la recuperación de una obra artística emblemática, sino también un símbolo del vínculo entre el puerto y la comunidad. En el marco de sus 32 años, Puerto Quequén reafirmó su compromiso con el desarrollo, la cultura y la infraestructura, proyectando nuevas obras que impactarán directamente en la calidad de vida de los vecinos y en el futuro productivo de la región.