“Argentina ya tiene un puerto de aguas profundas y es Quequén”. Vaya si retumbó frase dicha por Horacio Tettamanti. Fue ante un SUM del Consorcio de Gestión Puerto Quequén repleto de público a pesar de las duras condiciones climáticas con fuertes lluvias y vientos que azotaron la zona. La ocasión fue la presentación del libro “Horacio Tettamanti. Un destello logístico”. La obra refleja la gestión de Tettamanti al frente de la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación entre 2012 y 2015. La actividad fue encabezada por Mariano Carrillo, presidente interino del Consorcio de Gestión, junto al escritor Agustín Barletti, autor del libro y a Horacio Tettamanti. “Hay que desarrollar políticas de Estado”, Carrillo al tiempo que sostuvo la necesidad de sostener lineamientos de largo plazo para el desarrollo portuario argentino. También destacó además la importancia de construir continuidad institucional y de “consultar a los que saben y a los que pasaron antes”. Horacio Tettamanti defendió el Canal Magdalena, una de las principales decisiones de su gestión, y resaltó el papel clave de Puerto Quequén en el andamiaje logístico argentino. “No es necesario gastar u$s 2.000 millones cuando tenemos un puerto como el de Quequén, de 50 pies de calado natural y entrada directa, esto fue estudiado durante nuestra gestión”, aseveró Tettamanti. El ex funcionario aseguró además que “es un error hablar de un puerto de aguas profundas. Hay que hablar de un sistema de aguas profundas”. Entre los asistentes estuvieron la ex presidenta del Consorcio y actual diputada nacional Jimena López, el ex titular del ente portuario José Luis De Gregorio, concejales como Evangelina Almada y Marcelo Rivero, empresarios portuarios, profesionales, estudiantes de la carrera de logística portuaria, y exfuncionarios que formaron el gabinete de Tettamanti como Juan Carlos Donato. “Horacio Tettamanti. Un destello logístico” será presentado en Mar del Plata. La cita es el 13 de mayo a las 18 en el aula magna de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) regional Mar del Plata. Sandra Cipolla, secretaria de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN) y directora del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata por el sector industrial naval, será la encargada de presentar la obra junto al autor.