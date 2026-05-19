En esta noticia <b>Carga monumental</b>

Se concretó la operación del primer buque con carga de proyecto destinada al desarrollo energético en Punta Colorada, vinculada a la actividad de Vaca Muerta, en una operatoria que tuvo como protagonista a YPF.

En ese contexto, el presidente interino del Consorcio de Gestión, Dr. Mariano Carrillo, junto al gerente operativo Gustavo Gavilán, recorrieron el Giro 10 donde se desarrolló la maniobra, con el objetivo de supervisar en territorio el avance de la descarga y el despliegue logístico que demanda este tipo de cargas especiales.

Durante la recorrida, las autoridades portuarias mantuvieron encuentros con representantes del área logística Nequén, personal técnico de las empresas involucradas en la operatoria y autoridades de la Aduana local, quienes forman parte del esquema de control y coordinación de la carga. Carrillo destacó el nivel de organización y la articulación entre los distintos actores intervinientes, y expresó su reconocimiento por “el trabajo eficiente y profesional que permite llevar adelante una operatoria de estas características, que exige precisión, planificación y un alto estándar técnico”.

El arribo se produjo en el Giro 10 con el buque BBC Odesa, que transporta 12 anclas y 12 cadenas de gran porte, elementos fundamentales para el proyecto Vaca Muerta Oil Sur tramo 2, a cargo de la compañía VMOS.

“Estamos viviendo un día histórico. Esta operatoria demuestra que Puerto Quequén puede ir mucho más allá de su perfil cerealero y convertirse en un actor clave en la logística de sectores estratégicos como el energético”, destacó Carrillo.

La carga está directamente vinculada a un proyecto energético que se desarrolla a través de YPF, la empresa de bandera nacional, que vuelve a posicionarse como protagonista del desarrollo productivo argentino.

“Es un orgullo poder participar de una operatoria de estas características, donde interviene YPF. Este tipo de proyectos potencian el desarrollo energético, generan trabajo y movimiento económico real para la Argentina”, remarcó el presidente interino del Consorcio.

El material descargado permanecerá en la plazoleta del área logística de ALN Nequén, consolidando nuevamente a este sector como punto estratégico para proyectos vinculados a energías renovables y al desarrollo de Vaca Muerta.

Carga monumental

Cada una de las anclas posee un peso aproximado de 43 toneladas y dimensiones cercanas a los 7,8 metros de largo y 4,9 metros de alto, mientras que las cadenas alcanzan las 73 toneladas y una extensión de 400 metros cada una, lo que da cuenta de la magnitud de la operatoria.

El esquema operativo contempla que el buque MV Skandi Hera será el encargado de trasladar el equipamiento hacia la terminal offshore en Punta Colorada.

En una primera etapa, transportará 6 anclas y 6 cadenas, y posteriormente regresará para completar la operación con el resto de los elementos, en dos viajes previstos para fines de mayo.

Este circuito logístico requiere tareas de acondicionamiento, manipulación y preparación en el área portuaria, con intervención de equipos técnicos especializados en cargas de gran porte.

La llegada de este tipo de carga marca un avance concreto en la política de diversificación que impulsa el Consorcio de Gestión, con el respaldo del directorio.

Con esta operación, Puerto Quequén se posiciona como un eslabón estratégico dentro de la logística nacional, integrándose a proyectos de escala internacional como Vaca Muerta y reafirmando su rol como motor productivo del sudeste bonaerense.

La participación en este tipo de iniciativas, con YPF como actor central, no sólo amplía el horizonte del puerto, sino que también consolida una visión de desarrollo basada en la diversificación, la inversión y la generación de empleo genuino.