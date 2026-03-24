Para los argentinos, Google es el primer lugar al que van ante cualquier duda, y el fenómeno del Ozempic no fue una excepción. Aunque se aprobó originalmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2, el uso de este fármaco se extendió globalmente debido a su eficacia para la pérdida de peso. A través de Google Trends, la plataforma que permite visualizar la popularidad relativa de un término y los temas que despiertan mayor interés, se pudo identificar cuáles son las búsquedas que se hacen sobre el medicamento y las dudas que éstas exhiben. El resultado mostró que, lejos de las consultas sobre tratamiento, prescripción o efectos en la salud, el interés se concentró en la factibilidad de acceso al Ozempic, el nombre comercial de un medicamento inyectable llamado semaglutida. Al ser un fármaco con una presencia mediática constante, las búsquedas no fueron estáticas. El gráfico de “Interés a lo largo del tiempo” mostró una curva con picos de actividad que coincidieron con noticias sobre el mercado farmacéutico y la viralización de cambios físicos de figuras reconocidas como Demi Moore o Carlos Maslatón. A diferencia de lo que ocurre con otros medicamentos, donde suelen aparecer dudas sobre efectos adversos o la prescripción médica, el panel de “Consultas relacionadas” de Ozempic reflejó una búsqueda de soluciones directas y validaciones externas. Este último aclaró recientemente no haber utilizado Ozempic para bajar de peso sino un fármaco experimental. Casi todas las frases vinculadas a la semaglutida alcanzaron el estado de Breakout, lo que significa que su crecimiento superó el 5.000% en relación al período anterior. La consulta “ozempic patente” lideró el ranking de crecimiento. Este interés se disparó tras las noticias sobre la expiración de la propiedad intelectual de la droga, lo que sugirió una atención especial de los usuarios hacia novedades sobre la oferta de la droga o precio en el país. De hecho, la pregunta “cuanto cuesta el ozempic en argentina” refuerza ese interés de los internautas por la adquisición del medicamento. Bajo los términos “inyección para bajar de peso ozempic” e “inyecciones para adelgazar”, con Google se buscó identificar el producto por su utilidad inmediata. En este listado de las búsquedas sobre Ozempic con mayor crecimiento no figuraron términos vinculados a riesgos sanitarios, una tendencia en el período analizado donde la curiosidad por el resultado pesó más que la inquietud por el proceso médico.