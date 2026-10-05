Una histórica cirugía se dio por primera vez en Argentina.

Un joven estudiante universitario recuperó completamente la audición tras someterse a una intervención médica inédita en el país. La cirugía permitió implantar de manera simultánea dos dispositivos de conducción ósea de última generación en Buenos Aires . El procedimiento marca un verdadero hito en la medicina nacional.

Iván Molina tiene 20 años, estudia Astronomía en la Universidad Nacional de La Plata y convivió con la hipoacusia desde su infancia. Durante mucho tiempo la falta de un diagnóstico claro afectó su desarrollo académico y social. “Creían que podía ser neurodivergente, ya que no prestaba atención en clases”, relató el joven al recordar los obstáculos que debió superar antes de llegar a la cirugía.

¿Cómo fue la operación que le devolvió la audición a un joven de 20 años?

La intervención quirúrgica duró menos de una hora y estuvo a cargo del especialista Fernando Diamante. Los médicos implantaron el sistema activo Sentio bajo la piel en ambos oídos al mismo tiempo para optimizar el proceso de recuperación. La tecnología funciona transmitiendo las vibraciones del sonido directamente a través del hueso y esquiva las zonas dañadas del oído.

Este cambio le devolvió la posibilidad de seguir las clases universitarias con fluidez y compartir conversaciones en grupo. “Constantemente mi mente tiene que hacer un esfuerzo en escuchar en vez de entender, pero con los implantes eso quedó atrás”, explicó Iván.

Tras unas semanas de recuperación y activación de los procesadores externos, los resultados fueron inmediatos y sorprendentes para el paciente.

“El sonido que más esperé para escuchar fue la música, mi guitarra, o un tema de Pink Floyd”, señaló el joven.

La histórica cirugía que le cambió la vida a un joven sin audición.

Fuente: Mayo clinica Fuente: Mayo clinica

Los beneficios de esta operación que le cambió la vida a un adolescente

Además de sus estudios universitarios, el joven practica muay thai y demuestra que el implante no limita sus actividades. Los especialistas destacan que esta tecnología resulta ideal para pacientes con hipoacusia conductiva o mixta que no responden a audífonos tradicionales. La técnica bilateral simultánea permite una experiencia sonora más natural y evita someter al paciente a dos intervenciones quirúrgicas distintas.

El impacto humano de esta operación trascendió lo académico y alcanzó momentos de profunda emoción personal. Iván pudo volver a disfrutar de la vida cotidiana en la ciudad y reencontrarse con sus pasiones artísticas.

Los implantes de conducción ósea están indicados para: