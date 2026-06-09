La búsqueda de la longevidad, la prevención de enfermedades y la obtención de una buena calidad de vida a partir de las cinco décadas se logra, sin duda, mediante una dieta equilibrada y la práctica regular de ejercicio.

En esta noticia Los que conviene hacer sin falta a partir de los 50 años

Cuando se alcanza la cincuentena o incluso un poco antes, resulta esencial modificar hábitos y establecer una vida saludable para lograr una mejora en el estado del cuerpo y la mente que no se podrá conseguir si se continúa en un camino inadecuado.

La búsqueda de la longevidad, la prevención de enfermedades y la obtención de una buena calidad de vida a partir de las cinco décadas se logra, sin duda, mediante una dieta equilibrada y la práctica regular de ejercicio, aun considerando las limitaciones físicas que comienzan a manifestarse con mayor frecuencia.

Los que conviene hacer sin falta a partir de los 50 años

Hacerse chequeos oncológicos.

A partir de los 50 años, el cáncer más común en los hombres es el de pulmón o de colon y en las mujeres es el de mama. Se recomienda realizar análisis con mayor frecuencia, cuidar la alimentación y eliminar factores de riesgo como el consumo de tabaco.

Dejar de fumar.

Este hábito perjudica gravemente la salud, tanto de quienes fuman como de aquellos que se convierten en fumadores pasivos.

Controlar la presión arterial.

Es fundamental revisar los niveles de presión arterial con mayor regularidad. Independientemente del resultado, se aconseja reducir el consumo de sal y de productos procesados que sean ricos en grasas saturadas, según la revista Best Life.

Priorizar el buen descanso.

Una adecuada cantidad de horas de sueño (mínimo 7) colabora en la prevención de enfermedades crónicas y en el mantenimiento de un estado de ánimo favorable durante el día.

Hay que ejercitar el cerebro.

La realización de actividades como crucigramas, ajedrez u otros juegos que fomenten el pensamiento y la interacción social puede prevenir el deterioro cognitivo.

Adoptar una buena postura.

El dolor de espalda tiende a aumentar con la edad y puede derivarse de una mala postura o de músculos abdominales débiles, según Neel Anand, especialista en cirugía ortopédica. Se aconseja centrarse en estas áreas específicas para mitigar las molestias presentes y futuras.

Calentar antes de hacer ejercicio.

Este aspecto ha sido importante siempre, pero adquiere mayor relevancia a partir de los 50 años, ya que los músculos requieren mejor adaptación y recuperación. Es recomendable realizar elongación y dedicar cinco minutos a algún ejercicio de baja intensidad antes de empezar el entrenamiento o la actividad deportiva elegida.

Las personas mayores de 50 deben adoptar estos hábitos para mejorar su salud. Fuente: Shutterstock

Tener una rutina de ejercicio fija.

Este hábito es beneficioso para mitigar los efectos del envejecimiento y prevenir enfermedades cardíacas y obesidad. Es fundamental comprender que no se debe “romperse” en el gimnasio como si se tuviera 20 años menos: debe existir una rutina que demande el esfuerzo necesario para que el cuerpo funcione correctamente, cumpliéndola de forma continua, como indican los especialistas de Best Life.

Hacer meditación.

Los ejercicios de respiración y meditación son de gran utilidad para el ritmo cardíaco, la salud vascular, la estimulación de las defensas y el bienestar emocional, según el médico estadounidense Ahskan Farhadi.

“Participar en actividades que demanden tanto esfuerzo físico como cognitivo puede inducir mejoras en la salud cerebral y en la gestión del estrés“, explica Ryan Glatt, especialista en neurociencia.