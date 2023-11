Se diagnostican 22.000 casos por año y van en aumento; cómo prevenirlo

El cáncer de mama es el carcinoma más frecuente a nivel global y es la principal causa de fallecimiento por cáncer entre las mujeres en todo el mundo. Según el Observatorio Global del Cáncer, una plataforma de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2020 se diagnosticaron 22,024 casos de cáncer de mama en Argentina, lo que representa el 16.8% de todos los diagnósticos de cáncer en el país.

Para dialogar sobre esta situación, El Cronista reunió en su redacción a Julia Ismael, médica oncóloga y miembro del comité de All Can Argentina; a Eugenia Esquerro, directora médica de Novartis Argentina, y a Gonzalo Gómez Abuin, médico oncólogo y miembro de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), con la editora de Negocios, Florencia Lendoiro.

"Como país en vías de desarrollo tenemos una incidencia media, similar a los países desarrollados, que refiere a la cantidad de nuevos casos por año. Pero cuando vemos las cifras de mortalidad son muy altas. Esa brecha que hay entre la incidencia y la mortalidad es debida a la falta de un tratamiento sistemático en el cuidado continuo del cáncer que no se termina cuando uno hace un diagnóstico, sino con la prevención, diagnóstico, tratamiento y la rehabilitación o los cuidados paliativos, según corresponda", explica Julia Ismael, miembro del comité de All Can Argentina.

Al respecto, algunas cifras encienden las alarmas: alrededor de 6800 mujeres mueren cada año a causa de esta enfermedad y, debido a la incidencia creciente, se estima que para 2040 van a aumentar casi un 70% los casos de cáncer en general, si no se toman las medidas adecuadas. Para ello, destacan los especialistas, la prevención y el tratamiento temprano son variables claves a la hora de abordar esta problemática.

Cuáles son los factores de riesgo

Si bien no se puede atribuir el cáncer de mama a una única causa, hay factores que aumentan el riesgo de desarrollar la enfermedad. Los principales factores incluyen ser mujer y mayor de 50 años.

"El sobrepeso, el tabaquismo, el sedentarismo, el alcoholismo, los malos hábitos alimenticios, son algunos factores de riesgo que al estar asociados al estilo de vida pueden ser modificados", menciona Eugenia Esquerro, directora médica de Novartis Argentina.

Según la Organización Panamericana de la Salud, tener antecedentes familiares de cáncer de mama, exposición a radiación, antecedentes reproductivos y hormonales también se asocian con un mayor riesgo a desarrollar cáncer de mama.

Cómo prevenir el cáncer de mama

De acuerdo al Ministerio de Salud de la Nación, se recomienda que todas las mujeres de 50 a 69 años se realicen al menos una mamografía cada dos años junto a un examen físico de las mamas por parte de un profesional de la salud. Asimismo, la Sociedad Argentina de Mastología recomienda realizar una mamografía anual a partir de los 40 años a todas aquellas mujeres con estudios clínicos normales y sin antecedentes de la enfermedad.

"Si la paciente recibió un diagnóstico tardío, estadísticamente no vuelve a tener las mismas oportunidades que tenía previamente. Lamentablemente, no hay ninguna intervención médica que pueda resolver esa situación. Siempre es mejor diagnosticar a una paciente de manera temprana que instalar un tratamiento de manera avanzada", explica Gonzalo Gómez Abuin.

La principal medida para lograr el control del cáncer de mama en el mediano plazo debe centrarse en la detección temprana: es necesario destacar que el 90% de los casos pueden ser tratados con éxito si son identificados a tiempo.

"A la estrategia preventiva de cáncer de mama hay que sumarle la concientización. Uno puede trabajar mucho en tener los insumos necesarios, pero si las mujeres no son conscientes de cuáles son los factores de riesgo y los controles necesarios para prevenir la enfermedad, fallamos como sistema", agrega Esquerro.

Próximos pasos: hacia un sistema integrado

SUMA es el Grupo Cooperativo Argentino para el Estudio y la Investigación del Cáncer de Mama en Argentina que funciona en el ámbito de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) y está conformada por profesionales médicos especialistas en oncología de instituciones públicas y privadas de diferentes puntos del país.

Recientemente, comenzó a trabajar en la recolección de datos para establecer un registro de cáncer de mama en Argentina. El objetivo de esta iniciativa es identificar desigualdades en el acceso a la salud y detectar posibles brechas en la calidad de la atención.

"Desde SUMA creemos que para implementar políticas de salud, primero es necesario tener un diagnóstico. Este diagnóstico tiene que hacerse por subsectores porque las realidades alrededor del país son muy distintas y, en el cáncer de mama, ese contexto cambia los resultados dramáticamente", señala Gómez Abuin.

"Es muy importante que Argentina pueda tener datos para hacer el diagnóstico de situación y en base a eso, generar un plan de acción. Sin estos datos, no podemos tener un panorama claro de dónde estamos parados", advierte Eugenia Esquerro.

La integración nacional del sistema de salud argentino es al día de hoy una deuda que falta saldar. Su fragmentación y segmentación constituyen unas de las barreras más tangibles para poder obtener información de la situación actual y en base a eso, desarrollar políticas efectivas de prevención, detección temprana y tratamiento adecuado de la problemática.

"Empezar a trabajar en conjunto y articuladamente como lo estamos haciendo es hacia donde debemos ir, porque la planificación unilateral es imposible en un país tan complejo como el nuestro", concluye Ismael.