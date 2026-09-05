Este viernes, 4 de septiembre de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Nocturna.

En este viernes, 4 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9649 - La Carne

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 4 de septiembre

1° 9649 11° 4367 2° 5798 12° 7782 3° 3510 13° 9333 4° 3311 14° 8551 5° 1716 15° 0921 6° 3312 16° 3165 7° 2769 17° 3655 8° 2035 18° 9734 9° 6461 19° 3478 10° 5340 20° 5397

¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con La Carne suele simbolizar deseos básicos y necesidad de energía o sustento. También refleja foco en lo material y la satisfacción inmediata.

Si la ves fresca, indica vitalidad; si está cruda o en mal estado, advierte de excesos, culpa o conflictos emocionales por atender.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.