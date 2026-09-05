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Este viernes, 4 de septiembre de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Nocturna.

En este viernes, 4 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9649 - La Carne

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 4 de septiembre

 1°9649 11°4367
 5798  12°7782
 3°3510 13°9333 
 3311  14°8551 
 1716  15°0921 
 6°3312  16°3165
 2769  17°3655 
 2035  18°9734 
 6461  19°3478 
 10°5340 20°5397 

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¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con La Carne suele simbolizar deseos básicos y necesidad de energía o sustento. También refleja foco en lo material y la satisfacción inmediata.

Si la ves fresca, indica vitalidad; si está cruda o en mal estado, advierte de excesos, culpa o conflictos emocionales por atender.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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