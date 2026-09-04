El especialista destacó que los avances en salud ya permiten observar diferencias importantes entre generaciones.

El envejecimiento saludable dejó de centrarse únicamente en prolongar la vida y ahora busca preservar la autonomía física y mental durante más años. Bruno Vellas, geriatra francés y fundador del IHU HealthAge de Toulouse, sostiene que la prevención debe comenzar mucho antes de que aparezcan la fragilidad y la dependencia.

El especialista destacó que los avances en salud ya permiten observar diferencias importantes entre generaciones. Según explicó, actualmente una persona de 70 años presenta una capacidad intrínseca comparable a la que tenía alguien de 60 hace dos décadas.

El especialista destacó que los avances en salud ya permiten observar diferencias importantes entre generaciones.

Bruno Vellas explica qué significa envejecer de forma saludable

Para Vellas, el objetivo de la medicina no debería ser únicamente tratar enfermedades cuando aparecen, sino preservar las capacidades de las personas. El concepto de envejecimiento saludable implica mantener las funciones necesarias para continuar realizando las actividades que cada individuo considera importantes.

Entre ellas se encuentran la visión, la audición, la movilidad, la memoria, el bienestar psicológico y la vitalidad. El especialista considera que todas deben abordarse de manera integrada para conservar la autonomía durante el mayor tiempo posible.

En este contexto, la llamada capacidad intrínseca ocupa un lugar central. El concepto reúne el conjunto de las capacidades físicas y mentales de una persona y permite evaluar de manera más amplia cómo está envejeciendo.

La clave para envejecer mejor es prevenir la fragilidad

Vellas también pone el foco en la fragilidad, que considera un paso previo a la dependencia y una condición que puede prevenirse si se detecta a tiempo. Según explicó, tradicionalmente se comenzaba a evaluar a las personas cuando ya superaban los 80 años y acumulaban distintos problemas de salud.

Para modificar ese enfoque, el especialista impulsó junto con la Organización Mundial de la Salud el programa ICOPE. La iniciativa propone comenzar a evaluar las funciones de las personas desde los 50 años y realizar un seguimiento para detectar de manera temprana posibles pérdidas de capacidad funcional.

El objetivo es actuar antes de que aparezcan la fragilidad o la dependencia. En Francia, el programa ya realiza el seguimiento de unas 150.000 personas mayores, de acuerdo con Vellas.

Edad biológica: por qué será clave para la medicina del futuro

Otro de los conceptos que el geriatra considera fundamentales es la edad biológica. A diferencia de la edad cronológica, esta busca reflejar el estado real del organismo y podría ayudar a comprender mejor por qué aparecen determinadas enfermedades relacionadas con el envejecimiento.

Vellas sostiene que los biomarcadores disponibles son prometedores, aunque todavía se necesitan más avances antes de incorporarlos de manera generalizada a la práctica clínica.

Para quienes tienen 50 o 60 años, su recomendación es no esperar a que aparezcan los primeros signos de deterioro. El especialista propone realizar un seguimiento temprano de las principales funciones físicas y cognitivas para preservar la capacidad funcional y reducir el riesgo de dependencia en el futuro.