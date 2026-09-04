Se le taparon los oídos en el avión y dejó a los médicos conmocionados: descubrieron algo inesperado.

Para Aida Burkins, una estadounidense de 22 años y madre de dos hijos, el viaje en avión parecía una situación completamente habitual. Sin embargo, después de aterrizar descubrió que la sensación de presión en los oídos no desaparecía, un síntoma que inicialmente parecía relacionado con los cambios propios del vuelo.

Con el paso de los días, el problema se volvió cada vez más preocupante. A la dificultad auditiva se sumaron zumbidos persistentes, agotamiento, sangrados y una importante pérdida de peso, mientras las consultas médicas no lograban encontrar una explicación que justificara la evolución del cuadro.

El síntoma que llevó a descubrir el tumor

Las primeras evaluaciones atribuyeron las molestias a las consecuencias que podían quedar después de una exposición a cambios de presión y altitud. Pero la persistencia de los síntomas hizo que un especialista profundizara el análisis de la trompa de Eustaquio, el conducto que participa en la regulación de la presión dentro del oído.

Una molestia auditiva que no desaparece, especialmente si aparece junto con otros síntomas, puede requerir una evaluación médica más exhaustiva. Fuente: archivo.

Durante esa evaluación apareció un hallazgo inesperado: una masa estaba obstruyendo la zona e impedía su funcionamiento normal. A partir de ese descubrimiento, Burkins fue derivada de urgencia a especialistas en otorrinolaringología y se sometió a estudios de imágenes que permitieron determinar el origen del problema.

Las tomografías confirmaron que no se trataba de una consecuencia del viaje. La joven tenía carcinoma nasofaríngeo, un cáncer poco habitual que se desarrolla en la zona ubicada detrás de la nariz y en la parte superior de la garganta, y que ya había comprometido varios ganglios linfáticos de su cuello.

Un tratamiento que comenzó rápidamente

Después de recibir el diagnóstico, Burkins tuvo que iniciar un tratamiento intenso para intentar controlar la enfermedad. El abordaje indicado combinó quimioterapia y radioterapia, debido al avance que ya presentaba el tumor al momento de ser detectado.

La historia puso el foco en la importancia de prestar atención a determinadas señales cuando permanecen durante un período prolongado. Una molestia auditiva que no desaparece, especialmente si aparece junto con otros síntomas, puede requerir una evaluación médica más exhaustiva para determinar qué la está provocando.

El caso también muestra cómo un síntoma aparentemente vinculado con una situación cotidiana puede tener un origen completamente diferente. En el caso de Burkins, la sensación de oído tapado que apareció después del vuelo terminó siendo la primera manifestación de una enfermedad que necesitó un diagnóstico especializado y una intervención rápida.