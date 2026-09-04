Suspenden las clases este jueves y viernes por un puente festivo | Los alumnos tendrán un fin de semana largo en estas provincias

Los estudiantes de algunas escuelas de la Provincia de Buenos Aires tendrán un fin de semana extendido durante la próxima semana debido a una medida de fuerza del sector docente.

Los gremios docentes confirmaron un paro provincial para el lunes 7 y martes 8 de septiembre, por lo que los establecimientos alcanzados por la protesta no dictarán clases durante esas dos jornadas.

Paro docente el lunes 7 y martes 8 de septiembre: quiénes no tendrán clases

La medida de fuerza fue anunciada para el lunes 7 y martes 8 de septiembre y tendrá alcance provincial. Sin embargo, no significa que absolutamente todas las escuelas bonaerenses deban cerrar sus puertas.

Según la información difundida por AMpBA, el paro tendrá impacto en aquellos establecimientos donde trabajen docentes afiliados a la asociación sindical.

El anuncio también alcanza a General Pueyrredon, por lo que algunas escuelas de Mar del Plata podrían verse afectadas por el cese de actividades.

¿Por qué hay paro docente en la Provincia de Buenos Aires?

(foto: archivo).

El nuevo paro se produce en medio del conflicto salarial docente que atraviesa a la Provincia de Buenos Aires.

El aumento acordado para los trabajadores bonaerenses es del 7% escalonado, mientras que durante septiembre se percibirá el tramo correspondiente al incremento del 2% acordado para agosto.

Desde AMpBA cuestionaron fuertemente ese porcentaje y señalaron que representa un incremento insuficiente frente a sus reclamos.

La asociación reclama, además, un salario mínimo, vital y móvil de $2.800.000 y sostiene que la medida forma parte de una continuidad del plan de lucha docente.

Mar del Plata: qué escuelas podrían suspender las clases

En Mar del Plata, la situación dependerá de cada establecimiento educativo.

El paro no implica que todas las escuelas de la ciudad permanezcan cerradas automáticamente. La medida alcanzará a las instituciones provinciales en las que haya docentes adheridos al sindicato que convocó la protesta.

Por este motivo, los padres y estudiantes deberán estar atentos a las comunicaciones oficiales de cada escuela para saber si finalmente tendrán clases el lunes 7 y martes 8 de septiembre.

Fin de semana largo de cuatro días para algunos alumnos

Para los estudiantes que no tengan clases el lunes y martes, el calendario podría generar un fin de semana extra largo de cuatro días.

Quienes tengan su última jornada escolar el viernes 4 de septiembre y retomen las actividades recién el miércoles 9 tendrán el cronograma de la siguiente forma:

Sábado 5 de septiembre: sin clases.

Domingo 6 de septiembre: sin clases.

Lunes 7 de septiembre: paro docente.

Martes 8 de septiembre: paro docente.

Miércoles 9 de septiembre: regreso a las aulas.

Con este contexto, algunos alumnos bonaerenses podrían acumular cuatro días consecutivos sin actividad escolar, aunque el alcance dependerá de la adhesión de los docentes de cada institución.

¿Habrá clases el miércoles 9 de septiembre?

En principio, la medida anunciada comprende únicamente el lunes 7 y martes 8 de septiembre.