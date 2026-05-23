Aunque no existe una cura definitiva, diversos tratamientos buscan aliviar los síntomas de la artrosis. Fuente: Pixabay.

La artrosis es una enfermedad articular degenerativa que afecta a millones de personas en todo el mundo, caracterizada por el desgaste del cartílago que recubre las articulaciones, lo que provoca dolor, rigidez y limitación en el movimiento.

Aunque no existe una cura definitiva, diversos tratamientos buscan aliviar sus síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entre las alternativas naturales, el orégano se destaca por sus propiedades beneficiosas en el manejo de esta afección.

Propiedades del orégano en el alivio de la artrosis

El orégano es una hierba aromática ampliamente utilizada en la gastronomía, pero sus beneficios van más allá de su aporte culinario. Esta planta es rica en potasio y colágeno, elementos esenciales para la salud articular.

El potasio contribuye al equilibrio de los fluidos corporales y al correcto funcionamiento muscular, mientras que el colágeno es fundamental para mantener la integridad del cartílago en las articulaciones.

El orégano es una hierba aromática ampliamente utilizada en la gastronomía, pero sus beneficios van más allá de su aporte culinario. Foto: Pexels.

Investigaciones realizadas por la Universidad de Bonn, en Alemania, y la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, en Suiza, identificaron un componente activo en el orégano denominado beta-cariofilina (E-BCP). Este compuesto posee propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir el dolor y la inflamación en pacientes con artrosis, mejorando así su calidad de vida.

Beneficios adicionales del orégano para la salud

Además de sus efectos positivos en la artrosis, el orégano ofrece una variedad de beneficios para la salud:

Antioxidante natural : protege las células del daño causado por los radicales libres, contribuyendo a retrasar el envejecimiento.

Diurético : ayuda a combatir la retención de líquidos y facilita la eliminación de toxinas.

Antibacteriano : actúa contra bacterias como la salmonella y el Escherichia coli, frecuentemente vinculadas a intoxicaciones alimentarias.

Expectorante : contribuye a reducir la tos y mejorar problemas respiratorios.

Beneficioso para la piel: tradicionalmente utilizado para tratar heridas, llagas, urticarias y acné, gracias a sus propiedades cicatrizantes y antisépticas.

Cómo incorporar el orégano en la dieta diaria

Integrar el orégano en la alimentación cotidiana es sencillo y puede potenciar sus efectos terapéuticos. Algunas formas de consumo incluyen:

En ensaladas : añadir hojas frescas o secas de orégano para aportar sabor y beneficios nutricionales.

En sopas y guisos : incorporar durante la cocción para realzar el aroma y aprovechar sus propiedades.

En infusiones : preparar una tisana con hojas de orégano puede ser una forma efectiva de consumir sus compuestos activos.

Como condimento en pizzas y pastas: uso tradicional que, además de sabor, aporta beneficios para la salud.

Integrar el orégano en la alimentación cotidiana es sencillo y puede potenciar sus efectos terapéuticos. Foto: Magnific.

Precauciones al consumir orégano

Si bien el orégano es generalmente seguro para la mayoría de las personas, es importante considerar algunas precauciones: