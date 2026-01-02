Ni ajo ni pimienta: el ingrediente de cocina tan potente que ahuyenta a las cucarachas del hogar.

Las cucarachas son una de las plagas más frecuentes en los hogares colombianos, en especial en zonas de clima cálido y húmedo. Su presencia no solo genera incomodidad, sino que también suele asociarse con problemas de higiene, lo que lleva a muchas personas a buscar soluciones rápidas y accesibles para mantenerlas alejadas de la vivienda.

Frente al uso de insecticidas químicos, que pueden resultar costosos o poco recomendables en espacios cerrados, existen alternativas caseras basadas en ingredientes comunes de la cocina. Uno de los más utilizados es el orégano, una hierba aromática cuyo olor intenso actúa como un repelente natural para estos insectos.

Por qué el orégano ayuda a ahuyentar cucarachas

El orégano desprende un aroma fuerte debido a sus compuestos naturales, como el carvacrol y el timol. Estos olores resultan molestos para las cucarachas, que dependen en gran medida del olfato para orientarse y localizar alimento, por lo que tienden a evitar los espacios donde el aroma es persistente.

Ni ajo ni pimienta: el ingrediente de cocina tan potente que ahuyenta a las cucarachas del hogar.

Si bien el orégano no elimina a las cucarachas, su uso puede contribuir a que abandonen ciertas zonas de la casa y busquen ambientes más favorables, lo que lo convierte en un apoyo dentro de las estrategias de control doméstico.

Cómo usar el orégano para ahuyentar cucarachas paso a paso

Existen varias formas simples de aplicar el orégano en el hogar sin necesidad de preparaciones complejas:

Orégano seco en hojas : colocar pequeñas cantidades en bolsitas de tela o gasas y distribuirlas en cajones, alacenas, detrás de electrodomésticos y cerca de desagües.

Aceite esencial de orégano : diluir algunas gotas en agua y rociar la mezcla en grietas, zócalos y esquinas donde suelen aparecer las cucarachas, evitando superficies delicadas.

Infusión concentrada: hervir orégano en agua, dejar enfriar y utilizar el líquido como spray ambiental en zonas específicas.

Recomendaciones para mejorar su efectividad

Para que el orégano tenga un mayor efecto, es importante acompañar su uso con hábitos básicos de limpieza, como no dejar restos de comida expuestos, vaciar la basura con frecuencia y sellar grietas o rendijas por donde puedan ingresar las cucarachas.

También se recomienda renovar el orégano seco o las preparaciones líquidas cada pocos días, ya que el aroma pierde intensidad con el tiempo y su capacidad repelente disminuye.

Ni ajo ni pimienta: el ingrediente de cocina tan potente que ahuyenta a las cucarachas del hogar. (Fuente: archivo)

Cuándo considerar otras alternativas

En casos donde la presencia de cucarachas es constante o se trata de una infestación avanzada, los métodos caseros pueden resultar insuficientes. Ante este escenario, lo más adecuado es recurrir a un servicio profesional de control de plagas que evalúe la situación y aplique tratamientos seguros para las personas y las mascotas.