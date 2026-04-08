En redes sociales y contenidos de bienestar, un ritual sencillo ha ganado popularidad: colocar un vaso con agua, vinagre y orégano en casa para limpiar energías negativas. Esta práctica, heredada de tradiciones populares, se asocia con la idea de renovar el ambiente y mejorar la armonía en el hogar. Aunque no tiene respaldo científico como método energético, sí combina elementos conocidos por su uso cotidiano en limpieza y cuidado del entorno. Además, muchas personas lo adoptan como un gesto simbólico para iniciar cambios, especialmente en momentos de estrés o bloqueos personales. El llamado ritual del vaso con agua, vinagre y orégano consiste en preparar una mezcla simple con ingredientes que suelen estar en casa. Se utiliza un vaso de vidrio con agua, una cucharada de vinagre y otra de orégano seco. Luego, se deja en un punto específico del hogar durante varios días, sin moverlo. Según estas prácticas, el objetivo es que la mezcla actúe como un “imán” que absorbe las energías negativas del ambiente. Se recomienda ubicarlo en zonas donde se perciba tensión o estancamiento, como rincones poco ventilados o espacios donde se generan discusiones. Tras siete días, el contenido se desecha y, si se desea, se repite el proceso. Cada ingrediente tiene un significado dentro de estas creencias. El vinagre se asocia con la purificación y la limpieza, mientras que el orégano se considera una planta protectora vinculada a la abundancia y la buena suerte. El agua, por su parte, funciona como un medio que conecta y transporta esas propiedades. Más allá del simbolismo, algunos expertos destacan que esta mezcla también tiene usos prácticos. El vinagre posee propiedades antimicrobianas y el orégano contiene compuestos naturales con efecto antibacteriano. Por eso, además de su uso ritual, puede contribuir a mejorar la higiene del entorno y repeler insectos en ciertas condiciones. El uso de vasos con ingredientes naturales para “limpiar” el ambiente no es nuevo. Desde hace décadas, en distintas culturas se emplean combinaciones similares con sal, agua o vinagre como parte de rituales domésticos. Estas prácticas suelen transmitirse de generación en generación. En los últimos años, su difusión creció gracias a plataformas digitales. Videos y publicaciones explican cómo realizar estos rituales de forma sencilla, lo que ha impulsado su expansión en distintos países. Su bajo costo y facilidad de aplicación han convertido este método en una opción frecuente para quienes buscan renovar el ambiente del hogar sin recurrir a productos químicos o técnicas complejas.