Córdoba recibirá el último Fintech Meetup 2025: pagos, inversión y seguridad financiera en agenda

La industria fintech consolidó en los últimos años un rol central en la transformación financiera argentina. Con un ecosistema en crecimiento y con fuerte presencia federal, los encuentros impulsados por la Cámara Argentina Fintech se convirtieron en un espacio clave para debatir tendencias, riesgos y oportunidades del sector.

En este marco, Córdoba recibirá el próximo jueves 4 de septiembre la última edición de los Fintech Meetups 2025. El evento se realizará en Casa Naranja X, con la fintech Naranja X como anfitriona, y reunirá a referentes de bancos, empresas tecnológicas y startups.

¿Cuáles serán los temas del Fintech Meetup Córdoba 2025?

La agenda estará centrada en tres grandes ejes: pagos digitales, inversión-as-a-service y seguridad financiera. Desde la Cámara Argentina Fintech explicaron que se buscó "poner en diálogo a todos los actores de la industria para entender cómo evolucionan las finanzas digitales en un escenario de innovación constante".

Agenda detallada del Fintech Meetup en Córdoba

El encuentro comenzará a las 18 con la apertura de Mario López, presidente de la Cámara Argentina Fintech, y Pablo Caputto, CEO de Naranja X. Posteriormente, se desarrollarán paneles y charlas que abarcarán:

Inversión-as-a-service : líderes de Intive, Allaria+, Ripio e InverA analizarán la digitalización del acceso a productos financieros.

Medios de pago en Argentina : referentes de Banco Coinag, Global Processing, Provincia Net, Bancor, Personal Pay, Naranja X y Mobbex debatirán sobre tendencias y oportunidades del mercado local.

Click to Pay : Juliana Bichman, de Visa, presentará el nuevo estándar digital para pagos en línea.

Seguridad financiera: especialistas de PSS, Guardline, Poincenot, Mastercard y Alprestamo abordarán los riesgos crecientes y estrategias para la protección del sistema.

¿Cómo seguir en vivo el Fintech Meetup Córdoba?

El evento será transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Cámara Argentina Fintech. La jornada se extenderá de 17 a 22 horas y permitirá seguir en detalle los paneles y keynotes sin necesidad de estar presente en Córdoba.

Fintech Meetups 2025: un ciclo con mirada federal

La edición 2025 comenzó en Mar del Plata, donde se debatió sobre innovación y tecnología financiera en un escenario de apertura de año. Continuó en Buenos Aires, con foco en interoperabilidad, criptomonedas y transporte, ejes que marcaron la agenda porteña. La tercera parada fue en Rosario, donde el énfasis estuvo en la inclusión financiera y en la construcción de un ecosistema más accesible para usuarios y empresas.

En Bariloche, la conversación giró alrededor del crédito digital, los pagos sin fricción y las finanzas abiertas, mostrando cómo la transformación tecnológica impacta en la dinámica de ciudades vinculadas al turismo y la economía del conocimiento.

Córdoba será entonces el cierre de este recorrido federal que unió a los principales polos de innovación del país. Según los organizadores, el objetivo fue "conectar a la comunidad fintech y generar un espacio colaborativo que ayude a definir la agenda estratégica de la industria en los próximos años".

Con este desenlace, los Fintech Meetups 2025 ratificaron su rol como plataforma de referencia para discutir el futuro de las finanzas digitales en Argentina, en un momento donde los desafíos tecnológicos, regulatorios y de seguridad ganan centralidad en el debate público y privado.