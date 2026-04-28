La Cámara Argentina Fintech continúa el calendario 2026 de sus Fintech Meetups con una nueva edición en Rosario. Se realizará el próximo 30 de abril, con la Bolsa de Comercio de Rosario como host y será la segunda parada del año de este ciclo federal que recorre distintas ciudades del país promoviendo el diálogo entre los principales actores del sistema financiero. La agenda estará enfocada en cómo la innovación financiera puede acompañar el desarrollo de la economía real a través de nuevas herramientas para pagos, ahorro, inversión y financiamiento, con especial foco en stablecoins, tokenización y nuevas infraestructuras digitales. El primer panel será “Rosario: producción, regulación y capital productivo”, con la participación de Pablo Bortolato (Presidente, Bolsa de Comercio de Rosario), Gustavo Puccini, (Ministro de Desarrollo Productivo, Santa Fe), Hernan Sefusatti (Presidente de Grupo Coinag) y Raúl Piccolo (Vicepresidente de la Cámara Argentina Fintech) como moderador. A continuación, tendrá lugar el panel “Stablecoins en Argentina: casos de uso reales y modelos de negocio”, del que participarán Guido Messi (Head of Corporate Development en Ripio), Facundo Werning (Head of Latam, Agora), Rafael De Ambrosi (CEO de Twin Finance), Joaquín Fagalde (CEO de Depay), y Federico Morrone (CEO de Lirium). Con moderación de Diego Díaz, Head de Cripto y Pagos de la Cámara Argentina Fintech, la conversación recorrerá experiencias concretas de uso de activos digitales en distintas industrias y los desafíos que plantea su crecimiento en el país. Más tarde, en “Cripto en la economía real: los nuevos flujos de valor”, Santiago Juarros (Senior Manager de Circle), Camilo Cristia (CEO de LB Finanzas), Matías Simone (CEO de Landtoken), e Ignacio Plaza (Managing Partner de Draper Cygnus), conversarán sobre cómo la tokenización y las nuevas infraestructuras digitales están transformando la manera en que se crea valor en sectores productivos clave. El encuentro cerrará con “Mercado de capitales y crédito productivo”, que contará con la participación de Fernando J. Luciani (Director Ejecutivo de MAV), Diego Fernández (CEO de A3), Pablo Juanes Roig (VP de Fintech en Huawei), Carlos Gil (CEO de Intive), y Sebastián Musso (CEO de SkyBlue Analytics). Moderado por Pablo Sanucci (Founder & CEO de Finvoi), el intercambio abordará las oportunidades para ampliar el financiamiento hacia la economía real a partir de una mayor articulación entre fintech, mercado de capitales y sector público. “Rosario es un punto estratégico para conectar innovación financiera y sectores productivos, porque concentra actores clave de la economía argentina. Queremos profundizar el diálogo entre fintech y la economía real, con una mirada federal y orientada al desarrollo y la generación de nuevas oportunidades”, señaló Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech.