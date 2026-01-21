El Gobierno de Irán calificó este domingo como “inaceptable” la declaración por Argentina como grupo terrorista de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria y afirmó que es “peligroso desde el punto de vista político”. Asimismo, aseguró que “responderá de la manera adecuada”.

“Etiquetar como terrorista a una parte de las fuerzas armadas oficiales de un país es inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional y peligroso desde el punto de vista político”, afirmó en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, quien subrayó que “sin duda recibirá una respuesta adecuada por parte de Irán”.