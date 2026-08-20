Santilli defendió el modelo económico y cargó contra el kirchnerismo: “El equilibrio fiscal no se negocia”
En el encuentro del COA, el funcionario nacional hizo una defensa del orden fiscal, la reforma laboral y el RIGI. Aseguró que el Gobierno busca terminar con la “lógica económica que cambia cada cuatro años” y pidió consolidar las nuevas reglas de juego.
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