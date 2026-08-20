El ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró que la economía argentina atraviesa un proceso de crecimiento, aunque reconoció que “todavía falta que la mejora se generalice y crezca uniformemente” .

Además, defendió el vínculo del Gobierno con el sector privado y sostuvo que las entidades financieras ya están avanzando en procesos de reestructuración de deudas.

“Nosotros venimos de una película de terror y la Argentina hoy crece. Obviamente, falta que crezca uniformemente”, afirmó Santilli durante el encuentro del Council of the Americas organizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) en el Alvear Palace Hotel.

Tasas y las deudas, en la mira

Santilli también fue consultado por el nivel de las tasas de interés y la situación de las personas y empresas que mantienen deudas con el sistema financiero.

El ministro aseguró que conversó sobre el tema con el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, y afirmó que bancos y entidades financieras ya comenzaron a trabajar en mecanismos de reestructuración.

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“Estuve con el ministro de Economía, me contó lo que están haciendo los bancos y el sector financiero respecto a un montón de sectores. De hecho, la mora se detuvo ”, afirmó. Y agregó: “La reestructuración que está haciendo el sector privado creo que va a llevar a alivio”.

Frente a la preocupación por el nivel que todavía mantienen las tasas, Santilli pidió poner la situación en perspectiva. “Recordemos de dónde vienen esas tasas. Vienen del 211% de inflación, donde la gente tomó préstamos de alguna manera y hoy, con tasas mucho más bajas —no lo que quisiéramos, quisiéramos que fueran más bajas aún—, el sector financiero está reestructurando”, señaló.

Según el funcionario, ese proceso ya comenzó a observarse en distintos puntos del país. “Lo vi en Santa Fe, lo vi en la Ciudad de Buenos Aires, lo veo en varias provincias y en varios bancos”, afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno adopte alguna medida adicional para los deudores, Santilli insistió en que actualmente el proceso está siendo encarado por las propias entidades financieras: “Hoy ya lo está haciendo el sector financiero y están caminando hacia eso”.

“Esperemos que temprano llegue a la micro”

Ante la consulta sobre cuándo la mejora de los indicadores macroeconómicos se trasladará a la micro, Santilli planteó que ambos planos están relacionados.

“La macro es el conjunto de la micro. Si la macro crece es porque hay sectores de la micro que van y hay otros que no . Entonces, en el conjunto el país crece”, explicó.

Sin embargo, reconoció que el desafío pendiente es extender esa recuperación: “Obviamente falta que llegue, que se generalice. El camino es el correcto porque cuando crece la macro, tarde o temprano —esperemos que temprano— llega a la micro”.

El círculo rojo

Consultado sobre la relación entre el Gobierno y el denominado “círculo rojo”, Santilli destacó la articulación entre el sector público y el privado. “Este es un ámbito público-privado donde se trabaja en sintonía. Por eso agradezco y destaco al Council de las Américas por el trabajo que hace”, dijo a El Cronista.

Marcelo Capece

El funcionario se mostró optimista respecto de la evolución de la actividad, aunque admitió que la recuperación todavía es desigual. “Veo una transformación distinta. Veo un país que va a salir, que crece, pero que falta. Falta un montón”, sostuvo, y agradeció “el esfuerzo que vienen haciendo los argentinos y todas las PyMEs”.

La relación con el PRO y el radicalismo

Santilli también habló sobre el armado político del oficialismo y la relación de La Libertad Avanza con otros espacios.

Ante la pregunta sobre la posibilidad de que LLA y el PRO vuelvan a confluir electoralmente , evitó anticipar una definición. “Falta un montón”, respondió.

No obstante, aseguró que el Gobierno mantiene conversaciones con distintos sectores políticos: “Estamos trabajando y construyendo un puente tanto con el PRO como con el radicalismo y con otros sectores”.

Sobre la continuidad de la mesa política con La Libertad Avanza, sintetizó: “Se está trabajando. Seguimos trabajando”.

Cerimedo: que “los responsables vayan presos”

Santilli también fue consultado por la situación del aliado de Javier Milei, Cerimedo pero evitó realizar una evaluación definitiva y pidió esperar a que se esclarezcan los hechos.

“Esperemos a ver cómo se desenvuelve”, dijo. Luego agregó: “Ahí hay una especie de atentado. Tenemos que ver, o un atentado, por lo menos por lo que se vio hasta ahora”.

“Ojalá se clarifique y los responsables vayan presos”, concluyó.