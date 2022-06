Vuelos de cabotaje: se demora la fijación de las bandas tarifarias que reinstauró el Gobierno

Las líneas aéreas esperaban definiciones esta semana sobre la restitución de las bandas tarifarias para los vuelos de cabotaje. La medida debía empezar a regir este viernes, un par de semanas antes del comienzo de las vacaciones de invierno, según había dispuesto el decreto presidencial que las reinstauró. Pero, todavía, no entrará en vigencia. Ahora, se especula con novedades para mediados de septiembre. Así le aseguraron a El Cronista fuentes relacionadas al Ministerio de Transporte de la Nación y del sector aerocomercial.

El decreto presidencial 879/2021 que firmó Alberto Fernández el 24 de diciembre, instruyó a Transporte a definir un esquema de precios máximos y mínimos para los vuelos domésticos en un período no mayor a 180 días. Dado que la norma se publicó en el Boletín Oficial en Nochebuena, ese plazo vence este viernes, 24 de junio.

Sin embargo, en el sector, interpretan que los 180 días a los que se refiere el texto alude a días hábiles, y no corridos. Aclaran que "aún no salió el decreto reclamentario", por lo que "no hubo ningún retraso" y "rige el plazo fijado".

Es así que el Gobierno tendría tiempo hasta el 15 de septiembre para implementar la medida, que implica un cambio de reglas para la industria de cabotaje y que se eliminó durante la presidencia de Mauricio Macri para promover la llegada de aerolíneas de bajo costo.

En ese sentido, desde el ministerio que conduce Alexis Guerrera, señalaron que se sigue trabajando, junto a las empresas, en la recolección de información que contribuya a determinar los precios al público de los servicios que prestan los explotadores regulares de transporte aéreo interno de pasajeros.

Consultadas por este medio, las aerolíneas indicaron no tener definiciones hasta el momento. En un clima de hermetismo, aseguraron que esperan expectantes las novedades por parte de Transporte.

Aún resta la conformación de las tarifas. De acuerdo a la normativa, los valores surgirán en base a una fórmula que incluye varios elementos, como un cálculo entre los costos y las ganancias de las compañías, con el fin de lograr su compatibilización.

Voces a favor y en contra de las bandas tarifarias

En la serie de reuniones que tuvieron con funcionarios del Gobierno durante marzo y abril, las principales aéreas que operan en el mercado interno -Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSmart- reforzaron sus posturas, que mantienen firmes hasta hoy.

Aerolíneas defiende el régimen porque, de acuerdo a su visión, significa "una mayor previsibilidad". Para la operadora de bandera, aporta razonabilidad y sustentabilidad a un sistema que viene de "una liberalización extrema".

En diciembre, el presidente de la empresa estatal, Pablo Ceriani, consideró que la reinstalación de las bandas resulta beneficiosa para todo el sector, ya que "preserva las finanzas de las compañías".

"Es la forma en la que tradicionalmente se manejaron las tarifas. Va a ser un beneficio para la industria en general y para las low-cost en particular", agregó el CEO.

Pero, en la vereda opuesta, las low-cost sostienen argumentos en contra. Aseguran que este sistema limita la posibilidad de ofrecer precios accesibles y aumenta artificialmente los costos de los pasajes, hasta igualarlos entre los distintos operadores, en perjuicio de los usuarios.

En ese sentido, hacen hincapié en que, junto a otras prácticas que habilita, el decreto atenta contra la libre competencia, favoreciendo a compañías estatales, no solo a Aerolíneas, sino también a Intercargo, prestadora de servicios de rampa.

Según los datos que esgrime el mercado low-cost, con la desregulación del sistema, "la Argentina volvió a contar con mayor oferta en el mapa aerocomercial". En cambio, señala que entre 2002 y 2014, lapso en el que estuvieron vigentes las bandas, "la cantidad de rutas de cabotaje disminuyó un 10% y las que no pasan por Buenos Aires se achicaron un 40%".

Flybondi pidió una medida cautelar para impedir que se apliquen las bandas tarifarias

En ese contexto, en abril, Flybondi difundió una encuesta de opinión pública que evidencia un fuerte rechazo de la sociedad a la medida. Según el relevamiento que realizó junto a la consultora CIO Investigación, el 67% de los encuestados está en desacuerdo. Dos tercios la desaprueban porque esperan que aumente el costo de los tickets aéreos.

Fue por eso que el 22 de febrero, la low-cost pidió una medida cautelar para impedir que se apliquen las bandas. La causa cayó en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Número 9 y subrogante del 7. Hasta ahora, no obtuvo respuesta.

JetSmart planteó la necesidad de eliminar medidas que restringen el crecimiento.

En la carta "Diez puntos de análisis sobre el decreto 879/2021" que le envió el 28 de enero su CEO, Mauricio Sana, a Guerrera y a Juan Manzur, jefe de Gabinete, consideró que se limita el desarrollo del mercado aerocomercial, con la imposibilidad de incrementar la cantidad de frecuencias domésticas.

En línea con la competencia, Gonzalo Pérez Corral, CEO de JetSmart, planteó "la necesidad de eliminar medidas que restringen el crecimiento". Semanas atrás, en una conferencia de prensa a la que asistió El Cronista, el ejecutivo dejó en claro que "las mayores regulaciones resultan perjudiciales".

"Estamos abiertos al diálogo para la construcción sólida de una industria aerocomercial que contribuya al crecimiento económico, con más conectividad, más rutas y más pasajeros", afirmó.