Flybondi mantiene su resistencia a las bandas tarifarias y difunde una encuesta que las rechaza

La aerolínea low cost Flybondi mantiene su resistencia al reestablecimiento de las bandas tarifarias y difundió una encuesta de opinión pública que evidencia un fuerte rechazo de la sociedad a la medida que el Gobierno prevé reinstaurar en los vuelos domésticos a fines de junio, fecha que estipula cómo límite para su aplicación el Decreto 879, publicado en el Boletín Oficial el 24 de diciembre.

El 67% de los argentinos está en desacuerdo con la vuelta de precios mínimos y máximos en los pasajes de vuelos de cabotaje, según el relevamiento que Flybondi realizó junto a la consultora CIO Investigación en base a 800 consultados en enero y febrero, en medio de la negociación que llevan adelante las empresas con las autoridades nacionales por el tema.

Dos tercios (de todos los niveles socioeconómicos) desaprueban la medida porque esperan que aumenten el costo de los tickets aéreos tras la implementación de las bandas.

El sondeo presentado en conferencia de prensa revela también que más de la mitad (un 51%) piensa que la intención es limitar a las aerolíneas low-cost y casi ocho de cada 10 (el 79%) consideran que el Gobierno debe promover al sector, pero que en la práctica "poco se hace al respecto".

A su vez, el 90% cree que las aéreas de bajo costo son importantes para el país dada su accesibilidad e inclusión, ya que les dan la posibilidad de volar a más personas, que antes se veían privadas de viajar en avión. Por eso, para el 80%, sería beneficioso tener vuelos low-cost en sus ciudades, permitiendo así una mayor conectividad.

No obstante, un 48% cree que los principales perjudicados con la medida serán todas las personas que viajan en avión, un 46% cree que será la gente de menores ingresos y un 45,9% las mismas empresas que ofrecen tarifas bajas.

Flybondi es la operadora de cabotaje que más resistencia expresa contra las bandas tarifarias

Desde el punto de vista económico, el 86% considera que contribuyen al desarrollo turístico y el 81% piensa que mejoran la actividad de las provincias y generan empleo.

Es el segundo informe de estas características que se lleva a cabo en la Argentina. El primero también fue realizado por Flybondi y CIO Investigación, en 2020. Se trata de una investigación cuantitativa para entender la valoración de la sociedad de las low-cost en 23 aglomerados urbanos de las seis regiones del país. En esta edición, se incluyó una instancia de preguntas sobre el decreto que cambia las reglas de juego de la industria aerocomercial local.

La muestra no incluye clientes de las compañías low-cost, sino la opinión de la ciudadanía sobre el sector, use o no el servicio



"Los criterios de evaluación son los mismos que se aplican para estudiar, por ejemplo, la intención de voto. La muestra no incluye clientes de las compañías low-cost, sino la opinión de la ciudadanía sobre el sector, use o no el servicio. Además, se incluyeron a habitantes de provincias que las low-cost hoy no cubren", explicó la metodología Cecilia Mosto, fundadora y socia de CIO Investigación.

Respecto de la edición 2020, hubo un crecimiento en la ponderación del impacto positivo que las low-cost tienen en la actividad económica. "El efecto multiplicador aumentó casi 20 puntos porcentuales respecto de la última medición", destacó Mosto.

abajo las bandas

En el marco de la investigación difundida, desde la aérea, señalaron que el material ya fue compartido con distintas partes del Gobierno.

En ese sentido, Flybondi mantiene su convencimiento de que las low-cost "cumplen un rol importante para colaborar en la reactivación económica, ofreciendo tarifas bajas, conexiones no solo turísticas y un servicio seguro".

Al respecto, Mauricio Sana, CEO de Flybondi, sostuvo que "los resultados de la encuesta dan cuenta del impacto negativo que se generará al avanzar no solo con la imposición de tarifas mínimas, sino también con el resto de las medidas que restringirán el crecimiento y la recuperación de la industria".

"Haber logrado este nivel de aceptación en la sociedad a tan solo cuatro años de comenzar a volar en la Argentina nos invita a comprometernos aún más con la responsabilidad de mantener esa licencia social que nos están dando las personas", agregó el ejecutivo, que en el verano le envió una carta al Gobierno criticando el decreto.



Aerolíneas reafirma su postura

En tanto, Aerolíneas Argentinas reafirma su postura, expresada anteriormente por el presidente de la empresa, Pablo Ceriani. Para la operadora estatal, la vuelta de las bandas protege a la industria y favorece el regreso de compañías que dejaron de volar, como Andes y Avian (que operaba con la marca Avianca). "Es una manera de poner racionalidad en el mercado y preserva las finanzas de las compañías", aseguraron.

En Aerolíneas, dicen que es positiva la existencia de empresas low-cost. "Cumplen una función diferente a la aerolínea de bandera. Pero el problema es confundir el funcionamiento de una con otra", aclararon.

Las bandas tarifarias fueron eliminadas durante la presidencia de Mauricio Macri en 2018, para facilitar el inicio de las operaciones de las low-cost. El próximo paso es la definición de los montos mínimos y máximos, que empezarán a regir a mediados de año, un aspecto en el que el Ministerio de Transporte de la Nación y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) se encuentra trabajando.