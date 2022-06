Viva Air ya vuela en el país y apunta a despegar en vacaciones de invierno con los argentinos que irán al Caribe y Miami

La low-cost colombiana Viva Air comenzó a operar en el país, con sus vuelos inaugurales que tuvieron lugar esta madrugada, y apunta a llevar argentinos a las playas del Caribe y Miami en las vacaciones de invierno, con tarifas entre un 40% y un 50% más bajas que las de la competencia.

Desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, ya ofrece vuelos directos de seis horas entre Buenos Aires y las ciudades de Bogotá y Medellín. Hasta el momento, solo Aerolíneas Argentinas y Avianca volaban a la capital colombiana. De esta manera, es la primera aerolínea de bajo costo en conectar la Argentina con Colombia y la primera en operar la ruta Buenos Aires-Medellín. En el primer año de operaciones, prevé transportar a más de 130.000 pasajeros.

Destinos y precios de vuelos de Viva Air

"Somos la primera low-cost en ofrecer servicios a Colombia con tarifas convenientes, gracias a nuestro modelo de negocio. Las que operan en la Argentina vuelan a países limítrofes, como Brasil y Chile", indicó en referencia a Flybondi y Jetsmart Félix Antelo, CEO de Viva, en el evento de presentación de la aerolínea.

Además, desde los hubs colombianos, se puede viajar a otros destinos como Miami, Orlando, Ciudad de México, Cancún, Punta Cana, Cartagena, San Andrés, Santa Marca, Barranquilla y Cali, a través de su centro de conexiones, con una hora y veinte minutos de espera, como máximo, entre un vuelo y otro. El 75% de los pasajeros que viajarán en las nuevas rutas seguirán camino hacia uno de estos sitios.

"Cancún, Punta Cana y Miami lideran la demanda de los argentinos. La ocupación promedio de los vuelos que llevamos vendidos es del 85% y, en algunos casos, como los que tenemos previstos para la segunda semana de julio, ya están completos. Para diciembre y enero, tenemos vuelos que ya están ocupados en un 50%", aseguró en diálogo con El Cronista Antelo.

Matías Antelo, CEO de Viva Air, es argentino y trabajó 18 años en Latam.

Según el ejecutivo argentino, quien antes trabajó 18 años en Latam, "un vuelo ida y vuelta a Colombia ronda entre u$s 900 y u$s 1000, mientras que en Viva cuesta entre u$s 450 y u$s 500 finales". Se abonan en pesos, al tipo de cambio turista, que, a la fecha, cotiza a $ 211,5 (el valor contempla el 30% del Impuesto PAIS y el recargo del 35% de anticipo al pago de Impuesto a las Ganancias).

Si se conecta a otro destino, hay que sumar entre u$s 100 y u$s 150 más, por lo que esos tickets salen hasta u$s 750. "Un grupo familiar de cuatro miembros ahorra alrededor de u$s 2000, que puede usar para pagar el alojamiento", comparó Antelo.

Frente a la imposibilidad de financiar en cuotas servicios turísticos en el exterior, los argentinos abonan los boletos, mayormente, en un solo pago con tarjeta de crédito, sostuvo. También lo hacen en cash, Mercado Pago y Paypal, explicó.



Frecuencias de vuelos de Viva Air

En sus planes originales, Viva tenía pensado operar tres vuelos semanales en sus dos rutas que unen Buenos Aires con Colombia. "Tuvimos muy buena recepción, tras el lanzamiento de los primeros pasajes que salieron a la venta en abril con precios promocionales. Esperábamos una alta demanda y fue por eso que decidimos agregar una frecuencia más", destacó Antelo.

Viva Air volará cuatro veces por semana y en octubre pasará a tener cinco frecuencias.

De esta manera, inicialmente, volará cuatro veces por semana. Desde la Argentina hacia Colombia, lo hará los jueves, sábados, domingos y lunes. En sentido contrario, será los miércoles, viernes, sábados y domingos.

Impulsada por la paulatina reactivación del mercado aéreo internacional tras la pandemia, en octubre pasará a tener cinco frecuencias. Y como la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) la autorizó a realizar siete vuelos semanales, la intención es contar con un vuelo diario. "Esperamos tenerlo antes de mitad de 2023", adelantó el CEO.

Pese al impacto del coronavirus en la aviación, Viva Air logró consolidarse en la región y ya ofrece el doble de asientos que en la prepandemia. "Colombia es el país con la recuperación aérea más fuerte del mundo y las rutas que estrenamos con la Argentina son las más largas que operamos", comentó.

Con su llegada al país, la red internacional de Viva Air estará conformada por 14 rutas, en las que ofrece precios económicos. "Antes de la pandemia, contábamos con solo tres", apuntó el ejecutivo. Además de Colombia y la Argentina, la conectividad regional incluye países como Brasil, México, Perú y República Dominicana.

En su país, Viva Air opera 44 rutas domésticas y es la aerolínea más puntual. Le disputa a Latam la segunda posición del mercado de cabotaje, con un 22% de participación, detrás de Avianca, la líder de la industria. En sus nueve años de historia, transportó a más de 31 millones de pasajeros. En lo que va de 2022, trasladó a 6,5 millones y espera cerrar el año con más de 10 millones.

Cuenta con una flora de 23 aviones Airbus 320 NEO, configurados con 188 pasajeros. "Iniciamos el año con 21 aeronaves y restan venir otras seis. Esperamos terminar 2022 con 29", anticipó Antelo.