Vaca Muerta: Pampa Energía ya definió cómo será su ingreso al petróleo no convencional

Pampa Energía, el grupo que lidera Marcelo Mindlin, definió el timeline para iniciar la producción de shale oil en Vaca Muerta. El holding, que invertirá u$s 161 millones en Rincón de Aranda, yacimiento neuquino adquirido en su totalidad hace cinco meses a la francesa TotalEnergies, espera finalizar durante el próximo año los testeos en el área, para iniciar la perforación de dos pads, de tres pozos cada uno, a mediados de 2025.

Arrancará con una producción inicial de 900 a 1000 metros cúbicos (m3) diarios, equivalentes a la capacidad de transporte, 7000 barriles cada 24 horas, que hoy Pampa tiene comprada a Oleoductos del Valle (Oldelval). El objetivo es escalar el volumen hasta su máximo potencial, cerca de 20.000 barriles/día, hacia 2027.

Así lo develó la empresa durante la presentación de resultados del tercer trimestre de 2023, realizada al mediodía de este jueves.

Responsable del 12% de la generación eléctrica total de la Argentina, Pampa también es uno de los principales productores de gas de Vaca Muerta. Entre julio y septiembre, de hecho, registró su máximo nivel de producción del fluido: casi 13 millones de m3 por día, un crecimiento interanual del 20%, con un pico de 16 millones de m3 en un solo día, 44% superior a su máxima marca de 2022.

En junio, además, se aseguró el ingreso a la producción de petróleo no convencional, el otro gran negocio de Vaca Muerta, luego de canjearle a la francesa TotalEnergies el 45% que le faltaba en Rincón de Aranda, a cambio del parque eólico Mario Cebreiro, de Bahía Blanca.

Después del impulso que, por la coyuntura, tuvo la producción de gas, la extracción de petróleo se convirtió en los últimos meses en la nueva gran atracción de Vaca Muerta. En septiembre, la formación generó 305.000 barriles diarios, 2,7% más que en agosto y 18,1% por encima de septiembre de 2022, según datos oficiales. Ya representa el 47,2% de la producción total de petróleo del país, que alcanzó 645.500 barriles/día, su mejor marca mensual desde noviembre de 2008.

Según los players, las áreas actualmente en actividad podrían triplicar su producción, sólo limitada por la capacidad de transporte. Ese potencial se evidencia, también, por la ambición de otros jugadores. En septiembre, Vista, la empresa de Miguel Galuccio, redefinió su plan estratégico, que apuntaba a producir en 2026 80.000 barriles diarios, el doble que en 2021, cuando lanzó sus objetivos. Ahora, quiere llegar a los 100.000 barriles en tres años y a 150.000 en 2023. Por su parte, Tecpetrol, gran productor de gas en la Cuenca Neuquinba, anunció a fines del año pasado su intención de iniciar el desarrollo de petróleo no convencional. En el yacimiento Puesto Parada, de Neuquén, arrancó con una inversión de u$s 65 millones, escalable a entre u$s 500 millones y u$s 1000 millones, hasta completar un desembolso total de u$s 2500 millones a 2057, cuando finalicen sus 35 años de concesión.

Si bien Rincón de Aranda tiene una concesión para explotación convencional de hidrocarburos, Pampa anticipó su intención de reconvertir al bloque a una licencia de explotación no convencial. Lo definió como " con un gran potencial productivo " para incrementar sus reservas y producción de crudo.



" En marzo terminaremos las primeras pruebas. El siguiente paso será la perforación de los dos pads, de tres pozos cada uno. Empezaremos a producir en el primer trimestre de 2025 para matchear con la capacidad de transporte que le compramos a Oldelval ", indicó Horacio Turri, director ejecutivo de Exploración y Producción de Pampa Energía.

" Empezaremos a bombear petróleo al sistema para mediados de 2025. Ahí veremos un impacto significativo en los resultados de Pampa. La producción inicial estará en el rango de los 900 a 1000 m3 por día ", amplió. son 5661 a 6290 barriles diarios. Agregó que el ritmo de producción estará " topeado " por la capacidad de transporte de Oldelval, por ahora, contratada en 7000 barriles diarios. La máxima producción que proyecta Pampa en el yacimiento es de 20.000 barriles hacia 2027, puntualizó Lida Wang, responsable de Relaciones con Inversores y Sustentabilidad de Pampa Energía.

En lo que va de 2023, Pampa alcanzó una producción diaria de petróleo de 5000 barriles, 5% inferior a la de nueve meses de 2022. Logró ese volumen entre los yacimientos El Tordillo y Gobernador Ayala, y los asociados con su explotación gasífera.

Los bullets de Pampa Energía en el tercer trimestre de 2023

Durante el tercer trimestre, Pampa registró ventas por u$s 424 millones, con una ganancia neta de u$s 153 millones. Un año antes, los ingresos habían sido de u$s 507 millones, con un resultado neto de u$s 179 millones. " Las ventas fueron 7% menos que en el tercer trimestre de 2022, explicado, principalmente, por la baja en los precios internacionales (Brent, petroquímica). El año pasado, habían tocado máximos históricos ", indicó la empresa.

En el acumulado de nueve meses, la facturación fue de u$s 1370 millones y la ganancia neta, de u$s 458 millones. Entre enero y septiembre de 2022, sumó ingresos por u$s 1381 millones y un beneficio de u$s 346 millones.



Otro hito del pasado trimestre fue el salto en la producción de gas, "gracias a la licitación ganada en el Plan Gas, que llenó de gas al recientemente inaugurado Gasoducto Presidente Néstor Kirchner", señaló. El 43% del gas producido provino de Vaca Muerta, " un gran avance comparado al 3% en el mismo trimstre del año pasado ".

En tanto, la generación de electricidad creció 32% interanual, a 4985 gigawatts/hora (Gwh), contra un incremento de 7% registrado a nivel país. Fue por la puesta en marcha del ciclo combinado de la Central Barragán, completado en febrero de este año, tras una inversión de más de u$s 250 millones. La hidroeléctrica Pichi Picún Leufú tuvo fuertes aportes de agua, debido a la mayor hidraulicidad de los últimos 15 años. Hubo, además, contribución de los nuevos parques eólicos Pampa Energía IV (PEPE IV) y Arauco (PEA).

" Mantuvimos una excelente disponibilidad operativa, del 93,7%, muy por encima del desempeño a nivel país, del 73% ", destacó la empresa.

También, actualizó el estado de la expansión de su parque eólico PEPE VI. "Continuamos con las obras para sumar 140 megawatts (Mw) de energía limpia, fortaleciendo nuestro posicionamiento en el mercado entre privados y el portafolio renovable", reseñó. La inversión es de u$s 269 millones y su habilitación completa se espera para la segunda mitad de 2024. Hasta el momento, la obra lleva un avance del 44 por ciento.