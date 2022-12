Vaca Muerta: Techint pisa más fuerte y entra a petróleo no convencional

Tecpetrol, la energética del Grupo Techint, amplía su presencia en Vaca Muerta, donde es el mayor productor de shale gas de la Argentina y, ahora, entra a también al petróleo no convencional.

Este martes, recibió de parte de la Provincia de Neuquén la concesión de explotación por 35 años del bloque Puesto Parada, de 159 kilómetros cuadrados (km2). Inicialmente, Tecpetrol invertirá u$s 65 millones que, luego, se ampliarían a u$s 500 millones, en la primera etapa de desarrollo, hasta completar un desembolso total de u$s 2500 millones durante todo el plazo de concesión, que finalizará en 2057.

" Con esta nueva concesión de Puesto Parada, estamos introduciéndonos en el petróleo no convencional ", celebró Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol. La etapa piloto, que es la que insumirá u$s 65 millones, será de tres años e implicará el desarrollo de cinco pozos horizontales, además de facilidades de evacuación temprana.

Según informó Tecpetrol, la ampliación del oleoducto Oldelval fue clave para avanzar con este proyecto. La energética de Techint obtuvo 3066 metros cúbicos (m3) de capacidad de transporte firme, adicionales a su capacidad open access actual de los que dispone Tecpetrol (1300 m3 diarios).



" Con los resultados del piloto, queremos avanzar con el desarrollo en pleno, para lo cual tenemos previsto perforar, al menos, 164 pozos e invertir, durante toda la concesión, alrededor de u$s 2500 millones ", señaló Markous. " En una primera etapa, prevemos unos u$s 500 millones para poner en marcha la producción de, al menos, 15.000 barriles. Si los resultados acompañan, podremos duplicar esa producción ", agregó.

Tecpetrol espera extraer esos 15.000 barriles para 2025. " Los 3000 m3 adicionales que obtuvimos en Oldeval nos permiten colocar la producción de Puesto Parada ", apuntó.



Según datos de la Secretaría de Energía y Minería de la Nación, en noviembre, la producción de petróleo de Neuquén fue la más alta en 23 años: 303.270 barriles diarios, un crecimiento interanual superior al 28%. Hasta ahora, el record corresponde a mayo de 1999: 306.100 barriles. Pero hubo una diferencia sustancial a la de entonces: el mes pasado, el 90% de la producción correspondió a petróleo no convencional.

Con Tecpetrol, Techint ya juega fuerte en Vaca Muerta con gas no convencional. Su yacimiento emblema, Fortín de Piedra, en el que invirtió más de u$s 2300 millones, alcanzó un record de producción de 20 millones de metros cúbicos diarios (m3) y, en invierno de 2023, llegará a los 23 millones.

Tecpetrol, además, fue la empresa que más volumen se adjudicó en la licitación del Plan Gas V, con el que se llenará el Gasoducto Néstor Kirchner: 8,5 millones de m3/día, sobre un total licitado de 28 millones de m3. Si se considera sólo el período invernal, cuando se reemplaza GNL importado, Tecpetrol aportará el 43%, precisó la empresa.

La obra del Gasoducto Néstor Kirchner está a cargo de la constructora de Techint y Tenaris, la productora de tubos de aceros sin costura del grupo que lidera Paolo Rocca, provee los caños. Con fecha de inauguración prevista el 20 de junio, agregará 11 millones de m3 de gas diarios al sistema de transporte.

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, junto al CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous, durante el anuncio de la nueva concesión.

Además de Fortín de Piedra y, ahora, Puesto Parada, Tecpetrol también tiene presencia enVaca Muerta con dos yacimientos. Por un lado, Los Toldos 2 Este, un área de petróleo, donde tiene tres pozos de ensayos y agregará otro par. Por otro, Los Toldos 1 Norte, con cuatro pozos, en un área de wet gas, similar a Fortín de Piedra, indicó la empresa.

En nueve meses de 2022, Tecpetrol registró ingresos netos por $ 128.194,43 millones, contra $ 84.173,55 millones que había facturado entre enero y septiembre de 2021. El resultado del ejercicio fue de $ 24.433 millones. Un año antes, había sido de $ 20.310,5 millones.