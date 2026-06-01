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El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios definidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 1 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 2159 (Las Plantas) y las letras son: N P Q Y.
Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 1 de junio
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|7730
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|0046
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|5067
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|1641
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|7884
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|0940
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|5674
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|3758
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|8504
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|8169
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 1 de junio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 1 de junio. A la cabeza salió el número 0263 - Casamiento.
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|0263
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|8412
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|7312
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|0743
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|9515
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|8099
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|3611
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|2821
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|7975
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|5134
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|9876
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|2845
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|1862
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|6793
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
¿Qué significa soñar con las plantas?
Soñar con Las Plantas suele simbolizar crecimiento personal, renovación y ciclos de vida; indica que tus ideas o proyectos están germinando.
Si las plantas están sanas, augura prosperidad y equilibrio emocional; si están marchitas, advierte estancamiento o la necesidad de mayor cuidado interior.
¿Qué significa soñar con casamiento?
Soñar con casamiento suele simbolizar compromiso, unión y un nuevo comienzo. Puede indicar deseo de estabilidad o la integración de aspectos de tu vida.
También puede reflejar ansiedad por expectativas o miedo al compromiso, según cómo te sientas en el sueño. El contexto —con quién te casas y el ambiente— matiza el significado.