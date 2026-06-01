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El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios definidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 1 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 2159 (Las Plantas) y las letras son: N P Q Y.

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Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 1 de junio

 1°2159 11°7730 
 0046  12°4840
 3°4739  13°7246 
 5067  14°4037 
 5846  15°0867 
 6°6277  16°3410
 1641  17°7884 
 0940  18°5674 
 8721  19°3758 
 10°8504  20°8169 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 1 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 1 de junio. A la cabeza salió el número 0263 - Casamiento.

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 1°0263 11°8412 
 7312   12°0743
 3°9515  13°8099 
 3611  14°2821 
 7975  15°5134 
 6°9876  16°2142
 2845  17°9128 
 3063  18°3749 
 4148  19°8187 
 10°1862  20°6793 

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con Las Plantas suele simbolizar crecimiento personal, renovación y ciclos de vida; indica que tus ideas o proyectos están germinando.

Si las plantas están sanas, augura prosperidad y equilibrio emocional; si están marchitas, advierte estancamiento o la necesidad de mayor cuidado interior.

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con casamiento suele simbolizar compromiso, unión y un nuevo comienzo. Puede indicar deseo de estabilidad o la integración de aspectos de tu vida.

También puede reflejar ansiedad por expectativas o miedo al compromiso, según cómo te sientas en el sueño. El contexto —con quién te casas y el ambiente— matiza el significado.