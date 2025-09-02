Boca locura: La Bombonera ya tiene su propio hotel internacional

El hotel emplazado junto a La Bombonera acaba de sumar un nuevo capítulo en su historia. La cadena Howard Johnson firmó un acuerdo con Undici y, desde septiembre comenzará a operar el complejo, brindándole proyección internacional.

Con más de 10.000 metros cuadrados (m2), el edificio demandó más de cinco años de construcción -pandemia mediante- y está en funcionamiento desde hace un año. Ahora, con el respaldo de Howard Johnson, busca consolidarse como un nuevo polo de turismo y negocios en pleno barrio de La Boca.

"Entendimos que esta sociedad es la forma de que el hotel se convierta en un alojamiento internacional, apostando al turismo de todo el mundo", explicó Aníbal Ratibel, director de Estrategia y Comunicación de Undici.

Las más de 60 habitaciones, todas de más de 30 m2, cuentan con vista al estadio Alberto J. Armando y ofrecen experiencias integradas: desde recorrer el museo de Boca e ingresar al campo de juego hasta acceder a eventos exclusivos.

Las habitaciones tienen más de 30 m2

El hotel -rebautizado Howard Johnson Undici República de La Boca- dispone de un SUM con capacidad para 150 personas, pensado para eventos corporativos, sociales y hasta como punto de encuentro en la previa de los partidos.

Además, incluye más de 100 cocheras, un túnel con una experiencia artística y sonora inmersiva, y el restaurante Genovés, abierto a huéspedes y visitantes."Undici cuenta también con un canal de streaming dedicado a programación exclusiva de Boca, lo que amplifica la experiencia del hincha y del turista", añadió Ratibel.

La terraza con vista a La Bombonera es un punto ideal de encuentro entre los hinchas

En la cadena internacional, el entusiasmo es compartido. Alberto Albamonte, CEO de Howard Johnson y Days Inn en la Argentina, aseguró; "Tanto el equipamiento como sus habitaciones y la terraza con vista al estadio y al barrio nos permiten afirmar que este hotel será un atractivo único para clientes y empresas. En el segmento corporativo tenemos más de 2200 compañías que nos contratan periódicamente para eventos de todo tipo".

La marca estadounidense tiene más de 40 hoteles operativos en la Argentina. De cara al próximo año, tiene previsto 11 inauguraciones con un plan ambicioso: llegar a los 70 alojamientos operativos en 2027.

"La Boca no es un barrio más, es una República. Merece un hotel internacional que resalte su prestigio. El último trimestre fue flojo en ocupación. Pero esta alianza llega en el mejor momento para impulsar la propuesta de Undici", agregó Ratibel.

"En mayo y junio los números apenas cerraron para mantener operativo el hotel. Pero desde julio vemos una recuperación y apuntamos al último trimestre del año como clave para levantar los números", finalizó el empresario.