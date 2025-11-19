La Argentina atraviesa un momento de fuerte transformación. El cambio fue tal que ya se percibe en la industria del turismo, con un mayor interés de inversores y emprendedores por el negocio hotelero. Lo que antes era una consulta aislada por semana, hoy se multiplicó, lo que demuestra un fuerte interés en un sector que combina rentabilidad y disfrute.

Alberto Albamonte, presidente de Howard Johnson & Days Inn Argentina, sostuvo: “Hoy la Argentina está en una etapa de cambios importantes. Hasta hace unos meses atrás venía una sola persona por semana a averiguar sobre el negocio hotelero; ahora tengo cinco por semana”. Además, señaló que este incremento evidencia un despertar en la actividad, que no solo es rentable cuando se maneja bien, sino también divertida: “Es que el personal con el que trabajamos y los clientes la vienen a pasar bien”.

Asimismo, Albamonte explicó que la magnitud del país ofrece oportunidades únicas: “Somos el octavo país del mundo en superficie, pero nos falta conectividad, aerolíneas y autopistas. Eso es lo que genera un mayor movimiento de gente y alimenta a los hoteles”.