Tras su salida de Ledesma, Santiago Blaquier avanza en una nueva jugada dentro del negocio azucarero. Tras haber comprado el Ingenio Concepción, de Tucumán, el empresario ahora negocia la adquisición de La Trinidad, uno de los establecimientos más tradicionales de esa provincia. Firmó una carta de entendimiento y está en proceso de due diligence. De cerrar la operación, que sería en torno a los u$s 40 millones, su nueva empresa, Ingenios de Tucumán, sumará una capacidad de molienda de 5,5 millones anuales de toneladas de caña de azúcar, un 22% de la producción total de la Argentina. Esto la ubicará como el grupo azucarero más grande del país, por encima de la propia Ledesma, cuyo share es del 17%, según datos de la empresa. Según comentaron fuentes cercanas a la empresa a El Cronista, la compra de La Trinidad se cerraría hacia fines de este mes o principios de marzo. Ingenios de Tucumán también prevé producir etanol para la elaboración de biocombustibles, con un marcado perfil exportador. En ese esquema, cerca de la mitad de la producción se destinaría al mercado interno y el resto, al exterior. Blaquier es uno de los cinco hijos de Carlos Pedro Blaquier y Elena Arrieta, Nelly, nieta de Enrique Wollmann, fundador de Ledesma. A fines del año pasado, renunció al directorio del grupo -actualmente presidido por su hermano Alejandro- e inició un nuevo proyecto personal. Su primer paso como inversor independiente en la industria azucarera fue el 30 de diciembre, con la compra del ingenio Concepción, operación que, trascendió, ascendió a los u$s 100 millones. En ese momento, el comunicado de la transacción aclaró que su nueva empresa, Ingenios de Tucumán, es “un proyecto personal de largo plazo, basado en la experiencia acumulada, la vocación por la industria azucarera y una estrategia orientada a la productividad, el trabajo conjunto y la generación de valor”. El documento enfatizó que no hay vínculos de ningún tipo -societario, operativo ni financiero- con Ledesma, de la que Santiago Blaquier sigue siendo accionista en forma personal. Ahora, el objetivo de Ingenios de Tucumán “es avanzar, de cumplirse las condiciones correspondientes, con la compra del ingenio La Trinidad, con el fin de consolidar su presencia en Tucumán y alcanzar una escala adecuada dentro del sector, proceso que se desarrolla con la seriedad, los plazos y las evaluaciones que este tipo de decisiones requiere”, informó la compañía, que tiene como CEO a Martín Franzini, ex director del negocio de Azúcar y Alcohol de Ledesma.