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A un año de la muerte de Giorgio Armani, sus herederos se preparan para vender una parte de la compañía que el diseñador fundó hace más de cinco décadas.

El testamento establece que deben desprenderse de alrededor del 15% antes de marzo de 2027, aunque ese plazo podría extenderse.

El propio diseñador dejó definidos quiénes tendrán prioridad para comprar esa participación. Se trata de LVMH, L’Oréal y EssilorLuxottica, aunque también podrá sumarse otro gigante del sector.

La compañía está valuada entre 5000 millones y 7000 millones de euros.

Mientras tanto, se empezaron a hacer cambios puertas adentro. Esta semana, Dario Vitale fue nombrado director creativo de Emporio Armani. El ex Versace será el primer diseñador ajeno a la familia en ocupar ese cargo.

Las compañías que podrían comprar una parte de Armani

Giorgio Armani murió el 4 de septiembre de 2025, a los 91 años. Una semana más tarde se conoció su testamento, en el que había definido cómo se repartirían sus acciones y qué debía ocurrir con la compañía después de su muerte.

Hasta entonces, el diseñador conservaba el 99,9% de Giorgio Armani S.p.A. El 0,1% restante pertenecía a la Fundación Giorgio Armani, creada en 2016. Así había mantenido durante décadas la independencia de la marca, aun cuando buena parte de las grandes casas de lujo europeas terminaron en manos de grandes grupos.

Una empresa que le llevó a figurar entre los hombres más ricos del planeta, con un patrimonio neto de más de USD 9000 millones. (Imagen: EFE) Fuente: EPA/ANSA DANIEL DAL ZENNARO

Entre las indicaciones que dejó figura la venta de un primer 15% entre los 12 y 18 meses posteriores a su fallecimiento. Ese plazo empezó a correr en septiembre y se extiende hasta marzo de 2027.

De todas formas, fuentes cercanas al proceso explicaron a Reuters que la fecha podría demorarse si no se alcanza la valuación esperada.

Los tres nombres que aparecen en el documento son LVMH, L’Oréal y EssilorLuxottica. A esa lista podría sumarse otro grupo, que podrá ser elegido por Leo Dell’Orco, quien trabajó junto al diseñador durante casi cinco décadas.

LVMH es uno de los grupos de lujo más grandes del mundo. El grupo de Bernard Arnault controla marcas como Louis Vuitton, Dior, Fendi, Givenchy y Loewe. Cuando se conoció el testamento, el empresario francés confirmó que evaluaría una eventual operación con la compañía italiana.

Los otros dos nombres ya trabajan con Armani desde hace años. L’Oréal tiene la licencia de los perfumes, el maquillaje y los productos para el cuidado de la piel hasta 2050, mientras que EssilorLuxottica fabrica y distribuye sus anteojos, con un contrato vigente hasta 2038 . Esas dos categorías generaron cerca de 2000 millones de euros en ventas durante el último año.

Prada fue otro de los nombres que circuló en los últimos meses, pero el grupo descartó por ahora avanzar con una oferta. Andrea Guerra, CEO del grupo, aseguró la prioridad está puesta en Versace, que pasó a manos de Prada en 2025.

El reparto de las acciones

El testamento también dejó definido cómo quedaría repartida la compañía. Leo Dell’Orco recibió el 30% de las acciones y la Fundación Giorgio Armani, otro 10%.

El 60% restante se dividió entre Rosanna Armani, hermana del diseñador; Andrea Camerana, su sobrino; y Silvana y Roberta Armani, sus sobrinas.

Dell’Orco forma parte de la empresa desde 1977 y trabajó durante décadas junto al fundador en las colecciones masculinas. Con el 30% de las acciones, quedó como el principal accionista individual.

El testamento también señala que dentro de los cinco años posteriores a la muerte del diseñador, los herederos deberán vender una participación mayor al mismo comprador que ingrese en esta primera etapa o avanzar con la salida a Bolsa.

La fundación, en tanto, deberá conservar al menos el 30,1% de las acciones una vez que se completen las operaciones previstas.

La compañía cerró 2025 con una facturación de 2200 millones de euros, un 2,8% menos que el año anterior, y cerca de 500 millones de euros de caja neta.

Quién es Dario Vitale, el nuevo director creativo

Esta semana la compañía anunció la incorporación de Dario Vitale como director creativo de Emporio Armani y de los accesorios. El diseñador italiano será el primero de afuera de la familia en ocupar ese puesto.

Vitale estuvo al frente de Versace, donde en abril de 2025 reemplazó a Donatella Versace. Permaneció pocos meses en el cargo y dejó la marca en diciembre, después de que Prada completara la compra de la compañía.

Gran parte de su carrera estuvo vinculada a Miu Miu. Trabajó durante casi 15 años en la marca y llegó a ser director de Diseño de prêt-à-porter e Imagen. Antes había pasado por Dsquared2 y Bottega Veneta.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

En el comunicado, Vitale se refirió a su llegada al grupo. “Asumo este doble rol con un profundo sentido de responsabilidad y entusiasmo”, aseguró. También agradeció la confianza de Silvana Armani y Leo Dell’Orco.

De una tienda de Milán a una compañía global

Antes de dedicarse a la moda, el reconocido diseñador había empezado la carrera de Medicina y pasado por el Ejército. Nació en Piacenza en 1934 y, a fines de los años 50, se instaló en Milán. Uno de sus primeros empleos fue en La Rinascente, los grandes almacenes de la ciudad, donde se ocupó primero de las vidrieras y más adelante pasó al área de compras.

Sin haber estudiado diseño, se formó con los años de trabajo y más adelante se incorporó a Nino Cerruti, donde se dedicó durante varios años a la indumentaria masculina. Después empezó a trabajar por su cuenta y diseñó para distintas casas italianas.

A mediados de los años 60 conoció a Sergio Galeotti, quien lo alentó a independizarse. Dejó Cerruti y durante un tiempo trabajó para otras marcas hasta que, en 1975, ambos fundaron Giorgio Armani en Milán. Empezaron con una colección masculina y poco después presentaron la primera para mujeres.

Al repasar la trayectoria del diseñador después de su muerte, BBC recordó que Galeotti llegó a vender su Volkswagen para conseguir dinero y financiar los primeros pasos de la marca.

En 1978 cerraron un acuerdo con el fabricante GFT que les permitió aumentar la producción de las colecciones prêt-à-porter y empezar a crecer fuera de Italia.

Estados Unidos fue uno de los mercados que ganó peso y la aparición de Richard Gere vestido por Armani en American Gigolo, en 1980, terminó de darle visibilidad en ese país.

A partir de ese momento, la marca empezó a vestir a actores para películas y entregas de premios y sus diseños fueron elegidos con los años por figuras como Julia Roberts, Cate Blanchett y Lady Gaga.

Emporio Armani nació en 1981 como una línea más accesible que la principal. Después aparecieron los perfumes, anteojos y relojes. Más adelante se sumaron los muebles, la decoración, los restaurantes y los hoteles. En 2010 abrió el Armani Hotel Dubai en el Burj Khalifa.