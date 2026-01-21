Este local vende perfumes de Armani y Burberry en descuento: se consiguen en el país por menos de 40 euros. (Fuente: archivo).

Perfumerías Primor ha vuelto a llamar la atención en España con grandes descuentos en fragancias icónicas de diseñador, dos casas históricas del lujo internacional. Con una trayectoria que se remonta a 1953, la cadena española se ha consolidado como una referencia del sector beauty gracias a su política de precios bajos y un catálogo que supera las 14.000 referencias.

Con más de 250 tiendas en todo el mundo y una fuerte apuesta por el canal online, Primor acerca perfumes de alta gama a precios accesibles. En este caso, dos Eau de Parfum muy buscados se consiguen en el país por menos de 40 euros.

¿Cuáles son las fragancias en descuento?

Perfumerías Primor ha reforzado su propuesta de lujo accesible con una selección de perfumes de diseñador que combinan prestigio, calidad y rebajas difíciles de encontrar en el mercado.

En esta oportunidad, la cadena pone el foco en dos fragancias icónicas de Armani y Burberry, pensadas tanto para hombres como para mujeres, que se destacan por su personalidad olfativa. Estos son:

Emporio Armani Stronger With You Intensely Eau de Parfum (hombre)

Burberry for Women Eau de Parfum (mujer)

Características de cada fragancia

Emporio Armani Stronger With You Intensely (Armani)

Tipo: Perfume masculino

Concentración: Eau de Parfum (EDP)

Familia olfativa: Fougère oriental

Notas de salida: Pimienta rosa, enebro, violeta

Notas de corazón: Lavanda, canela, castaña, tófe

Notas de fondo: Vainilla, ámbar, haba tonka, gamuza

Perfil aromático: Amaderado y avainillado, con acordes especiados y ambarinos

Volumen: 30 ml

Extra: Fragancia cruelty-free, con frasco de diseño elegante y minimalista

Burberry for Women (Burberry)

Tipo: Perfume femenino

Concentración: Eau de Parfum (EDP)

Familia olfativa: Floral frutal

Notas de salida: Pera, manzana verde, grosella negra, durazno

Notas de corazón: Jazmín, sándalo, cedro, musgo

Notas de fondo: Vainilla, cedro, almizcle

Perfil aromático: Fresco y sofisticado, con equilibrio entre frutas, flores y maderas

Precio de cada perfume y cómo comprarlos

Emporio Armani Stronger With You Intensely EDP

Precio original: 75,00 euros

Precio con descuento: 39,95 euros (-47% de descuento)

Burberry for Women EDP

Precio original: 128,00 euros

Precio con descuento: 31,49 euros (-75% de descuento)

Ambas fragancias se pueden comprar en Perfumerías Primor, tanto en sus tiendas físicas como a través de su tienda online, donde suele haber stock actualizado y promociones exclusivas.

En ese contexto, estas ofertas se han consolidado como una oportunidad única para acceder a perfumes de diseñador a precio reducido y sin renunciar a la calidad de primeras marcas.