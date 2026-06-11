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Perfumerías Primor ha vuelto a llamar la atención en España con grandes descuentos en fragancias icónicas de diseñador. Con una trayectoria que se remonta a 1953, la cadena española se ha consolidado como una referencia del sector beauty gracias a su política de precios bajos y un catálogo que supera las 14.000 referencias.
Con más de 250 tiendas en todo el mundo y una fuerte apuesta por el canal online, Primor acerca perfumes de alta gama a precios accesibles. De ese modo, 3 fragancias de las marcas de lujo más famosas se pueden conseguir en el país por menos de 40 euros.
¿Cuáles son las fragancias en descuento?
Perfumerías Primor ha reforzado su propuesta de lujo accesible con una selección de perfumes de diseñador que combinan prestigio, calidad y rebajas difíciles de encontrar en el mercado.
En esta oportunidad, la cadena pone el foco en dos fragancias icónicas de Armani, Burberry y Versace, pensadas tanto para hombres como para mujeres, que se destacan por su personalidad olfativa. Estas son:
- Emporio Armani Stronger With You Intensely Eau de Parfum (hombre)
- Burberry for Women Eau de Parfum (mujer)
- Versace Blue Jeans EDT (colonia para hombre)
Características de cada fragancia
Emporio Armani Stronger With You Intensely (Armani)
- Tipo: Perfume masculino
- Concentración: Eau de Parfum (EDP)
- Familia olfativa: Fougère oriental
- Notas de salida: Pimienta rosa, enebro, violeta
- Notas de corazón: Lavanda, canela, castaña, tófe
- Notas de fondo: Vainilla, ámbar, haba tonka, gamuza
- Perfil aromático: Amaderado y avainillado, con acordes especiados y ambarinos
- Volumen: 30 ml
- Extra: Fragancia cruelty-free, con frasco de diseño elegante y minimalista
Burberry for Women (Burberry)
- Tipo: Perfume femenino
- Concentración: Eau de Parfum (EDP)
- Familia olfativa: Floral frutal
- Notas de salida: Pera, manzana verde, grosella negra, durazno
- Notas de corazón: Jazmín, sándalo, cedro, musgo
- Notas de fondo: Vainilla, cedro, almizcle
- Perfil aromático: Fresco y sofisticado, con equilibrio entre frutas, flores y maderas
Versace – Blue Jeans EDT (Colonia para hombres)
- Concentración: EDT – Eau de Toilette
- Familia olfativa: Fougère Aromático
- Formato: Vaporizador
- Notas de salida: Bergamota, cítricos, anís, albahaca, enebro, palo de rosa
- Notas de corazón: Jazmín, lirio de los valles, heliotropo, geranio, lavanda, salvia, rosa, clavel, abeto
- Notas de fondo: Vainilla, cedro, pachulí, almizcle, ámbar, vetiver, sándalo, haba tonka, iris
- Fragancia lanzada en 1994, fresca y aromática, pensada para el público masculino.
Precio de cada perfume y cómo comprarlos
Emporio Armani Stronger With You Intensely EDP
- Precio original: 75,00 euros
- Precio con descuento: 39,95 euros (47% de descuento)
Burberry for Women EDP
- Precio original: 128,00 euros
- Precio con descuento: 31,49 euros (75% de descuento)
Versace Blue Jeans EDT
- Precio original: 57,00 euros
- Precio con descuento: 14,74 euros (74% de descuento).
Las fragancias se pueden comprar en Perfumerías Primor, tanto en sus tiendas físicas como a través de su tienda online, donde suele haber stock actualizado y promociones exclusivas.
En ese contexto, estas ofertas se han consolidado como una oportunidad única para acceder a perfumes de diseñador a precio reducido y sin renunciar a la calidad de primeras marcas.