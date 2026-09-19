El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que su Gobierno está formando una “Fuerza IA”, destinada a seguir de cerca el desarrollo de la inteligencia artificial. Además, anticipó que nombrará próximamente a un “Zar de IA”.

El anuncio se produjo en medio de la creciente polémica por el avance de esta tecnología, las advertencias sobre sus posibles consecuencias y los pedidos de distintos sectores para establecer límites más estrictos o incluso frenar su desarrollo.

Qué dijo Trump sobre la inteligencia artificial

Trump realizó la declaración a través de una publicación en su cuenta de Truth Social, aunque no brindó precisiones sobre la estructura del nuevo organismo ni explicó cuáles serán las funciones concretas del funcionario que quedará a cargo.

El mandatario afirmó que Estados Unidos no permanecerá de brazos cruzados frente a la evolución de la inteligencia artificial ni permitirá su “aniquilación o destrucción”. La frase fue interpretada como una defensa del sector frente a las presiones para restringir su crecimiento.

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“De ninguna manera vamos a obstaculizar ni frenar el crecimiento de esta increíble industria”, escribió el presidente estadounidense. En ese sentido, sostuvo que su administración buscará acompañar el desarrollo de las empresas y evitar que la controversia derive en medidas que frenen las inversiones.

Trump aseguró que la inteligencia artificial será valorada, apoyada y vigilada a medida que crezca. La definición combina una defensa de la innovación tecnológica con la promesa de controlar los usos que puedan generar perjuicios para la sociedad.

“Sin embargo, también estaremos atentos a lo malo, y podemos hacerlo con mucha facilidad, con nuestro sistema de justicia penal y civil ya existente”, señaló. De esta manera, descartó inicialmente la necesidad de crear un sistema completamente separado para sancionar los abusos vinculados con la IA.

El presidente estadounidense también comparó el impacto potencial de la inteligencia artificial con el de la Revolución Industrial y la aparición de Internet. Según su evaluación, la tecnología podría transformar profundamente la economía, el empleo y el funcionamiento de las empresas.

El funcionario que supervisará la estrategia de Trump

En su mensaje, Trump afirmó que anunciará a un “Zar de IA en el futuro cercano”. Sin embargo, no informó si se tratará de un funcionario de la Casa Blanca, un especialista del sector privado o un responsable con autoridad sobre distintas agencias gubernamentales.

Tampoco se conocieron detalles sobre la composición de la denominada “Fuerza IA”. El equipo podría estar integrado por funcionarios, expertos tecnológicos y representantes de las principales compañías de la industria, aunque por el momento no se confirmaron nombres.

La creación de esta estructura apunta a proteger el desarrollo de la inteligencia artificial en Estados Unidos frente a las críticas y los llamados a detener su avance. Las principales empresas tecnológicas destinan miles de millones de dólares a modelos avanzados, centros de datos y nuevos servicios digitales.

Al mismo tiempo, distintos sectores advierten sobre los riesgos asociados con la tecnología, entre ellos la pérdida de empleos, la difusión de información falsa, la utilización de sistemas autónomos y el uso de datos personales sin autorización.

Trump estimó que la inteligencia artificial podría representar hasta el 25% del producto bruto interno de Estados Unidos. Aunque no presentó cálculos que respalden esa proyección, utilizó el dato para dimensionar el peso que podría alcanzar la industria.

El anuncio no incluyó un cronograma para la puesta en marcha de la fuerza ni precisiones sobre sus primeras medidas. La expectativa estará centrada ahora en la designación del funcionario y en el alcance real que tendrá dentro de la administración estadounidense.