El Gobierno apunta contra los gremios aeronáuticos y se profundiza el conflicto: "El aumento que les podemos conceder es del 0%"

El ministro Federico Sturzenegger apuntó este sábado contra los gremios aeronáuticos y negó que vayan a acceder al reclamo salarial de los empleados de Aerolíneas Argentinas.

"Nosotros no hemos querido movernos, el aumento que le podemos conceder es de 0%. Hasta que la empresa no tenga una ganancia, no puede venir al contribuyente a pedirle más recursos" , apuntó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

"Es una empresa pública que puede cobrar el precio que quiere, que se maneja con total libertad, no tienen ningún motivo para justificar tener una pérdida. Hay empresas que le compiten, que se manejan con capital privado de sus accionistas y que no tienen pérdida. Entonces, ¿con qué derecho o criterio pueden pedir un aumento salarial? La empresa la tenés que manejar con eficiencia", completó.

Entrevistado por Radio Mitre, Sturzenegger aseguró que el reclamo "no es solo salarial" y cargó contra los pilotos "que ganan entre 3 y 20 millones al mes".

"Creo que están parando porque no les dieron los asientos en business. Los pilotos que ganan entre 3 y 20 millones de pesos, en algunos casos volando tres vuelos al mes, aparentemente tienen una serie de prerrogativas, entre ellas las de viajar con toda familia en business, y que no les dieron los asientos que les correspondían también es parte de la protesta", aseguró.

El ministro también manifestó que en el Ejecutivo sigue en pie la idea de privatizar la aerolínea de bandera, pese a que un primer intento en este sentido fue bloqueado en el Congreso.

"Todo remite al mismo tema, a la responsabilidad que tiene el Congreso con las decisiones que toma. El Gobierno ya podría haber tenido una solución, transferir Aerolíneas al sector privado. El Congreso dijo no y tenemos que lidiar con esta situación, pero no vamos a lidiar permitiendo que las exigencias o privilegios desorbitantes lo sigan pagando contribuyentes", indicó en el programa Sábado Tempranísimo.

Sturzenegger aseguró que aún hay interesados en comprar la empresa y destacó el proyecto que presentaron días atrás legisladores del PRO para avanzar con la venta de la empresa .

"Es un excelente momento este conflicto para volver a impulsar ese debate en el Congreso, es un contexto totalmente lógico" , sentenció.

37.000 pasajeros afectados y más de 300 vuelos cancelados

Desde ayer al mediodía y hasta las 12 de hoy sábado, pilotos y trabajadores aeronáuticos de la Asociación Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) continúan con la huelga de 24 horas en Aeroparque y Ezeiza , afectando a más de 37.000 pasajeros y 319 vuelos afectados.

Se trata del paro más extenso en lo que va de la gestión de Javier Milei. Los sindicatos reclaman un aumento salarial de al menos 25%, cuando la administración libertaria ofrece 11%.

Al paro de Aerolíneas se suma una protesta de Intercargo, que brinda servicios de rampa. Así también se ven perjudicados los pasajeros que hayan comprado tickets con las low cost Flybondi o JetSmart .

La primera de estas compañías trasladó todas sus operaciones a Ezeiza, por lo menos hasta el mediodía, ya que allí no dependen de Intercargo.

En la mañana de este sábado, los empleados se encontraban sentados en sus puestos con los carteles que anuncian la continuidad de la huelga.

Desde Aeronavegantes difundieron un comunicado remarcando que el conflicto comenzó como "algo estrictamente salarial".

"El retraso salarial ya es casi del 80% respecto a diciembre. La empresa, por orden del Gobierno, abiertamente desconoce noviembre y diciembre. Los sindicatos no piden un 70%, con un tercio de ese porcentaje alcanza para destrabar, ganar tiempo, y llevar tranquilidad a trabajadores y pasajeros", expresaron desde el gremio que encabeza Juan Pablo Brey.

"No hay salida de este conflicto con compañeros despedidos o sancionados. Cualquier acción de la empresa en ese sentido deberá ser retrotraída", exigieron.