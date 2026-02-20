A horas de conocerse que se frenaba la venta de la operación en la Argentina, el CEO local de Carrefour, David Collas habló por primera vez desde que se conoció el mandato de venta y anunció nuevas aperturas. El anuncio lo hizo a través de un posteo en LinkedIn. “En @carrefour argentina, seguimos adelante con un compromiso claro: fortalecer nuestro liderazgo y consolidarnos como el supermercado preferido por cada argentino”, escribió el número uno que asumió como director general de la cadena francesa a principios de 2025. El CEO detalló que inaugurarán dos nuevos Maxi y 40 nuevas tiendas Express, generando más de 400 nuevos puestos de trabajo. Además, " con foco en débitos, buscaremos impulsar un crecimiento de 6 puntos en volumen“, sumó. También relanzarán la App para ofrecer una experiencia más personalizada. En su posteo, el líder aprovechó la oportunidad para remarcar lo logros de la marca que tiene en el país cerca de 700 sucursales. “Comenzamos enero con una cuota de mercado histórica, que demuestra nuestro potencial. Sabemos que el consumo interno continúa desafiándonos y, junto a nuestros más de 17.000 colaboradores, seguiremos enfocados en superar nuestras metas y avanzar con nuestro plan estratégico 2026–2028″, remarcó. Durante la presentación del Plan de Carrefour 2030, el CEO global, Alexandre Bompard, anunció que se frenaba la venta de la cadena en la Argentina porque las ofertas que recibieron no cumplieron con las expectativas. Lo mismo sucedió con Bélgica y Polonia, otras de las cuatro operaciones que estaban en revisión. La cuarta, Rumania, se vendió la semana pasada. Al igual que esos países, en la Argentina se hará una implementación flexible de los activos que implica eficientizar la operación para buscar mayor valor agregado.