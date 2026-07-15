Descubrir una marca de tiza, pintura o un trazo de color en una de las ruedas del auto puede generar preocupación, especialmente por la cantidad de rumores que circulan en redes sociales sobre supuestos métodos utilizados por delincuentes para marcar vehículos.

Sin embargo, en la mayoría de los casos estas señales tienen explicaciones completamente normales y están relacionadas con controles, inspecciones o tareas de mantenimiento.

¿Por qué pueden aparecer marcas de tiza o pintura en una rueda?

La explicación más frecuente es que las marcas hayan sido realizadas durante una inspección mecánica o un control del vehículo.

Es habitual que talleres, gomerías, plantas de verificación técnica o concesionarias utilicen tizas o marcadores de pintura para identificar neumáticos revisados, señalar una rueda que requiere reparación o indicar que determinada tarea ya fue realizada.

También pueden aparecer después de un cambio de neumáticos, una alineación o un balanceo, ya que sirven como referencia para los técnicos durante el trabajo.

En algunos estacionamientos o controles de tránsito también se utilizan marcas temporales para registrar la posición de un vehículo y verificar si permanece más tiempo del permitido.

En todos estos casos, la marca no representa ningún riesgo y suele desaparecer con el uso o luego de un lavado.

Qué significa encontrar una marca de tiza o pintura en la rueda del auto y cuándo no hay que preocuparse ChatGPT

¿Las marcas pueden indicar un intento de robo?

Con frecuencia circulan publicaciones que aseguran que cualquier marca de tiza en un auto es una señal utilizada por delincuentes para identificar posibles víctimas. Sin embargo, no existe evidencia de que una simple marca en una rueda sea, por sí sola, una prueba de una maniobra delictiva.

Los especialistas en seguridad recomiendan no sacar conclusiones apresuradas únicamente por encontrar una línea, un punto o un número pintado.

De todos modos, si la marca aparece acompañada de otras situaciones extrañas, como personas observando reiteradamente el vehículo, objetos colocados en las puertas, cerraduras forzadas o intentos de distracción, sí es conveniente extremar las precauciones y revisar el auto antes de utilizarlo.

Cuándo no hay que preocuparse y qué hacer si encontrás una marca

Si el vehículo estuvo recientemente en un taller, una gomería, una planta de VTV o un servicio mecánico, lo más probable es que la marca forme parte del trabajo realizado.

En ese caso, no es necesario hacer nada: la tiza o la pintura desaparecerán con el tiempo o pueden limpiarse fácilmente.

En cambio, si el auto estuvo estacionado durante varias horas en la vía pública y la marca aparece junto con otros indicios inusuales, lo recomendable es inspeccionar el vehículo antes de subir, verificar que las cerraduras y las ruedas estén en buen estado y, si algo genera sospechas, alejarse del lugar y comunicarse con las autoridades.