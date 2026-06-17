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A comienzos de 2010, cuando el Valle de Uco todavía estaba lejos de la explosión turística e inmobiliaria que vive hoy, Edward Holloway empezó a involucrarse en proyectos sobre tierras ubicadas en la zona. Más de una década después, los emprendimientos en los que trabaja contemplan inversiones por casi u$s 40 millones.

Holloway nació en Irlanda y llegó a la Argentina hace 15 años después de trabajar en restaurantes de distintos países de Europa y Sudamérica. Con el tiempo fundó Fierro Hotel Buenos Aires, en Palermo Hollywood, y comenzó a viajar regularmente a Mendoza. Primero lo hacía cada dos semanas. Más tarde decidió instalarse en la provincia.

El primer desarrollo en la zona fue La Morada Lodge, dentro de Finca Los Arbolitos. El predio tiene más de 400 hectáreas, de las cuales 280 están ocupadas por viñedos que abastecen a distintas bodegas. Con el crecimiento del turismo, el lugar fue ampliando su alcance hasta convertirse en uno de los principales activos que administra.

Según la empresa, la ocupación del complejo rondó el 90% durante la última temporada de verano

“Entendimos que la demanda existía, pero aún faltaban inversiones y mayor capacidad de alojamiento para recibir a más visitantes en la región”, explicó Holloway a El Cronista.

En 2022, junto a otros socios, avanzó con una inversión estimada en u$s 25 millones para desarrollar casi 28 hectáreas adicionales. El plan incluyó tiny houses, residencias y lotes para construcción. Este formato de viviendas de pequeñas dimensiones ganó terreno en los últimos años en destinos vinculados al vino y al turismo de naturaleza.

Hoy, La Morada reúne un hotel de 32 unidades, casas destinadas al hospedaje y propiedades privadas. La oferta se completa con canchas de tenis y pádel, piscina y espacios para actividades al aire libre.

Dentro del mismo predio funciona Hornero Restaurante, un restaurante que cuenta con una cava con más de 10.000 botellas.

Según la empresa, cerca del 60% de los huéspedes provienen del exterior. Brasil se mantiene entre los principales mercados emisores, aunque también creció la llegada de visitantes desde Estados Unidos y Europa.

La nueva apuesta

Holloway y sus socios avanzan con Fierro Luxury Resort & Spa Valle de Uco, el proyecto más ambicioso que tiene en carpeta. La iniciativa demandará una inversión de u$s 14 millones y marcará el desembarco de la marca nacida en Palermo en el mercado hotelero mendocino.

La obra comenzará este año en Los Chacayes y la apertura está prevista para 2028. El complejo tendrá 6753 metros cuadrados y contará con 62 suites de 40 metros cuadrados, además de villas privadas con jardín y unidades de mayor tamaño con acceso independiente.

También sumará restaurante, cava, spa, gimnasio, rooftop y espacios preparados para reuniones corporativas, bodas y eventos privados.

El emprendimiento funcionará bajo formato condo hotel. Quien compra una unidad conserva la propiedad, mientras que la operación, las reservas y el mantenimiento quedan centralizados en manos del hotel. Según la empresa, los valores arrancan en u$s 190.000 y los retornos estimados se ubican entre el 7% y el 12% anual.

“Vemos esta zona como uno de los destinos con más potencial del país. Tiene demanda internacional, una identidad muy fuerte vinculada al vino y espacio para nuevos proyectos de nivel”, señaló Holloway.