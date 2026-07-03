Lo que comenzó hace años como una propuesta disruptiva dentro de Finca Las Moras, hoy se consolida como un ícono de la industria. DADÁ, la marca de vinos y espumantes reconocida por su carácter disruptivo e irreverente, continúa expandiendo su universo de bebidas y anuncia su entrada al segmento de los cocktails listos para tomar (RTD, Ready to Drink) con el lanzamiento de DADÁ Tinto de Verano.

Innovación en una categoría en crecimiento

Tras su reciente desembarco en la categoría sidra, la marca vuelve a innovar y se suma a uno de los segmentos de mayor crecimiento de la industria que registró un aumento del +18% en volumen durante el último año.

DADÁ Tinto de Verano es una propuesta fresca y descontracturada, elaborada a base de vino tinto con notas cítricas de naranja y limón, un sutil dulzor y burbujas que potencian su perfil ligero.

Con una graduación alcohólica de apenas 4% alc./vol., es la opción ideal para quienes buscan nuevas experiencias de consumo más allá de las categorías tradicionales.

“Innovar y escuchar al consumidor está en nuestro ADN. Y luego del exitoso desembarco en la categoría de sidras, hoy apostamos por el negocio de los RTDs con el lanzamiento de TINTO DE VERANO. Una propuesta refrescante, suavemente gasificada y con 4% de graduación alcohólica.”, comentó Pablo Moraca, Gerente de Marketing de Bodega Finca Las Moras.

Un lanzamiento que desafía las reglas

Fiel a su espíritu, DADÁ presenta esta innovación con una campaña que busca romper con los códigos establecidos. El lanzamiento se da en pleno clima mundialista, acompañado por una campaña 360° con presencia en televisión, medios digitales y vía pública con un guiño relacionado también al fútbol por la excelencia.

“Hace un tiempo el “GOAT” le contó al mundo cuál es su trago preferido y nosotros le tiramos un centro con un tinto de verano listo para tomar. Porque ser campeón del mundo te habilita a tomar tinto de verano cuando quieras", destacó Moraca.

Bajo el concepto: “DADÁ Tinto de Verano, ¿en invierno? El que es campeón del mundo lo toma como y cuando quiere” , la marca desafía la estacionalidad asociada a este tipo de bebidas e invita a disfrutarlas sin reglas ni prejuicios.

El respaldo de una bodega líder

Este nuevo camino cuenta con el aval de Finca Las Moras, una de las bodegas más relevantes de Argentina, líder en volumen dentro del mercado local y con presencia en más de 70 países. Con este lanzamiento, la bodega reafirma su compromiso de explorar nuevas ocasiones de consumo, conectando con un público que busca modernidad y espontaneidad en cada brindis.

DADÁ Tinto de Verano ya está disponible para demostrar que, cuando la calidad y la innovación se encuentran, no hay calendario que valga.