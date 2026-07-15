En plena cuenta regresiva por el partido que disputará este miércoles por la tarde la Selección argentina contra Inglaterra por el pase a la final del Mundial 2026, el gobierno nacional, junto al de la Ciudad de Buenos Aires, desplegaron un megaoperativo de seguridad . Lo hicieron ante los eventuales festejos al término del duelo futbolístico.

La logística está centrada en el Obelisco, aunque también habrá presencia policial en otros puntos clave de la Ciudad. La coordinación estuvo a cargo del ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, junto con la titular de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y dieron detalles a través de un comando unificado.

Entre 700 y 800 policías en el Obelisco: el megaoperativo

El dispositivo contará con la participación de entre 700 y 800 efectivos en el área del Obelisco, una cifra superior a la registrada durante los festejos por la victoria de la Argentina frente a Suiza.

De acuerdo con la información del Gobierno porteño, el personal pertenece a Orden Urbano, a la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR), a motos del Grupo Alfa Motorizado de la Policía Motorizada, a brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y a personal de las comisarías vecinales 1B y 1D.

Es oficial y ratificado | Argentina impide el ingreso al país a las personas que quieran entrar con estos pasaportes (foto: archivo)

Vallados en Corrientes y Roque Sáenz Peña

Una vez finalizado el partido, previsto para cerca de las 18, tanto Nación como la Ciudad dispondrán un vallado en la zona del Obelisco que incluirá los siguientes tramos:

Avenida Corrientes entre Libertad y Cerrito

Avenida Corrientes entre Pellegrini y Suipacha

Roque Sáenz Peña entre Cerrito y Libertad

A esto se sumarán paneles fenólicos alrededor del Obelisco, relevamiento en tiempo real desde el Centro de Monitoreo Urbano y cortes preventivos de tránsito. También habrá controles reforzados sobre objetos considerados sospechosos, entre ellos las conservadoras que suelen usarse para transportar bebidas frías .

Desde la madrugada se vallaron los alrededores del local de comida rápida ubicado frente al Obelisco, a metros del cruce de Corrientes y Pellegrini, con el objetivo de evitar que la concentración de público colapse el tránsito peatonal y vehicular durante el horario de salida laboral.

En este sentido, Monteoliva explicó que el horario del cierre del partido coincide con un momento crítico para el regreso a los hogares, motivo por el cual se dispondrán cortes preventivos ante la habitual concentración multitudinaria en el Obelisco.

La Selección enfrenta a Inglaterra. efe

La funcionaria remarcó que la Policía de la Ciudad será la primera fuerza en intervenir por una cuestión de jurisdicción, aunque aclaró que habrá coordinación permanente con las fuerzas federales y apoyo de estas en caso de ser necesario.

Respecto de la embajada de Inglaterra en Buenos Aires, indicó que ya cuenta con presencia de seguridad suficiente, aunque no se descarta reforzar el operativo en sus alrededores si la situación lo requiere. Además, se prevén operativos adicionales en otros puntos de la Ciudad, entre ellos la Plaza Seeber, en Palermo, sede del Buenos Aires Fan Fest.