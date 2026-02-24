El proyecto fue tomando diferentes formas. La primera fue en 2020, en plena pandemia, cuando Ulises Bestard y su socio Ramiro Rovira crearon Dignos Company con el objetivo de fabricar anteojos en la Argentina. “En ese momento había un montón de dolencias en la industria para los emprendedores: los insumos locales no eran de calidad, y los proveedores no sólo no entregaban los productos en tiempo y forma, sino que, como había pocos importadores, ponían sus condiciones, que no siempre eran rentables para el negocio”, explica Bestard. A raíz de eso, tres años después, ambos fundadores tomaron la decisión de instalar una pequeña fábrica en el país para producir localmente y dejar de tercerizar la producción. Así, montaron una planta de 700 metros cuadrados (m2) en Misiones con una capacidad instalada de 10.000 unidades mensuales que forma parte de una inversión acumulada que ya supera los u$s 2 millones. “Desde el primer día tomamos la decisión de crear un producto realmente competitivo, tanto para el mercado local como internacional. Hoy contamos con toda la cadena de valor, lo que hace que podamos ofrecer un producto accesible”, explica el emprendedor. Es que la empresa se encarga de todo el proceso productivo: desde el diseño del producto, pasando por la fabricación y la logística, hasta la venta al consumidor final. Además de la producción de su propia marca, la compañía fabrica para terceros y avanzó en un esquema de licenciamiento, un modelo que permite ampliar volumen sin asumir el riesgo comercial total. En ese modelo, Dignos Company concentra la operación: diseña, fabrica los anteojos y administra el stock, mientras que la empresa licenciada aporta la marca y se encarga de la comercialización. La relación se rige por un esquema de revenue share, en el que la firma capta el 65% de la facturación y el socio el 35% restante. “Hacemos el 360° del servicio. Se trata de un negocio en donde la empresa no tiene que invertir porque funciona como una franquicia donde les proveemos la mercadería", dice. El modelo que busca consolidar tiene como referencia a los grandes jugadores globales del sector óptico. “Dignos Company aspira a ser el Luxottica de Argentina. Queremos tener las mejores licencias del país”, afirma su fundador, en alusión al grupo que controla marcas icónicas como Ray-Ban, Vogue Eyewear, y fabrica anteojos para marcas como Chanel, Prada, Giorgio Armani, Versace y Dolce & Gabbana. “Luxottica produce los anteojos, los distribuye, y las marcas los venden mientras ellos se quedan con un porcentaje. Queremos hacer lo mismo, pero sin sobre producir. Para eso hacemos pequeños lotes de mercadería, pero constantes, que van respondiendo a la demanda”, explica Bestard sobre la empresa, que para este año proyecta facturar alrededor de u$s 1,5 millones. Además, en el último año la empresa avanzó en una estrategia de diversificación y sumó una unidad textil propia: incorporó indumentaria y accesorios a su portafolio. Dignos Company que, en total emplea a 17 personas, cuenta con un local propio en Palermo y nueve puntos de venta entre Buenos Aires, Neuquén, Misiones y Chaco.