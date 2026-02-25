Mercado Libre cerró 2025 con ingresos $ 28.900 millones en el último año que tuvo a su fundador, Marcos Galperin como CEO de la compañía. El 1° de enero de 2026, Ariel Szarfsztejn asumió el cargo y Galperin pasó a ser presidente ejecutivo. El gigante del comercio electrónico y fintech de América Latina reportó un crecimiento del 39% interanual con un aumento del resultado operativo de 22 por ciento. En el último trimestre del año, la compañía registró ingresos netos e ingresos financieros por US$8,8 mil millones, un incremento interanual de 45 por ciento. “Terminamos 2025 con un impulso excepcional, ganando participación de mercado en nuestros mercados clave mientras impulsamos un crecimiento extraordinario en Commerce y Fintech. Este desempeño es un reﬂejo directo de la fortaleza del ecosistema MercadoLibre, donde nuestras inversiones en la experiencia del cliente no solo están impulsando la adopción sino que han llevado al hito signiﬁcativo de NPS récord en Brasil, México y Argentina. Este nivel de satisfacción del cliente constituye una base poderosa para el crecimiento futuro”, dijo el CFO de Mercado Libre, Martín de los Santos. El negocio de Commerce, las inversiones en envíos gratis, fulﬁllment, experiencia de usuario y variedad de productos potenciaron los resultados en los principales mercados. El GMV (volumen bruto de mercancías vendidas) alcanzó US$19,9 mil millones, con un crecimiento interanual de 37% en dólares. Los compradores únicos trimestrales superaron por primera vez los 80 millones, con un récord de 16 millones más de usuarios en el último año. La red de fulﬁllment entregó 75% de los envíos rápidos dentro de 48 horas. Los costos unitarios de envío en fulﬁllment disminuyeron interanualmente en Brasil, México, Chile y Colombia, gracias a la mayor escala impulsada por el crecimiento de usuarios y frecuencia de compra. En Brasil, la disminución del umbral de envío gratis fue determinante: los ítems vendidos crecieron 45% interanual y el GMV en moneda constante aumentó35% interanual. Los nuevos compradores adquirieron más productos, en más categorías, y con mayor retención que aquellos que comenzaron a comprar antes del lanzamiento del nuevo umbral de envío gratis. El trimestre cerró con un Black Friday récord en Brasil, el mayor volumen diario de ventas en la historia de Mercado Libre. El desempeño fue igualmente sólido en otros mercados clave durante el cuarto trimestre, México registró un crecimiento de 35% interanual en GMV en moneda constante y 45% en ítems vendidos. En la Argentina, el GMV en moneda constante creció 42% interanual y los ítems vendidos aumentaron 36% respecto al año anterior. En 2025, Mercado Pago alcanzó niveles líderes de NPS en Brasil, México, Argentina y Chile. En el último, los usuarios activos mensuales totalizaron casi 78 millones (+27% interanual). Los activos bajo gestión (AUM) crecieron 78% interanual alcanzando casi US$19 mil millones. A su vez, la carterade crédito aumentó90% interanual y llegó a los US$12,5 mil millones. La morosidad de 15-90 días (NPL) marcó un mínimo histórico de 4,4%, reﬂejando equilibrio entre crecimiento y gestión de riesgo. Los datos de interacciones recurrentes en las plataformas del marketplace y ﬁntech continúan mejorando los modelos de suscripción propios, una ventaja estructural que permitió la emisión de casi 3 millones de tarjetas de crédito solo en este trimestre. El negocio publicitario Mercado Ads creció 67% interanual en moneda constante. El asistente de IA de Mercado Pago lanzado en octubre de 2025, gestionó más de 9 millones de conversaciones, con más del 87% resueltas sin intervención humana. La plataforma de e-commerce que tiene más de 100.000 empleados -15.000 en la Argentina- en 18 países en 2025 logró el Investment Grade, calificación que le permite bajar su costo de financiamiento y abre la posibilidad de que nuevos fondos internacionales puedan invertir en los bonos o acciones de la empresa. Muchos de estos inversores institucionales sólo pueden invertir en empresas que son Investment Grade.