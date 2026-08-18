Poner un repasador en vinagre: para qué sirve y por qué lo recomiendan.

El repasador de cocina está en contacto permanente con restos de comida, grasa y humedad. Por eso, con el uso puede perder su aspecto original y comenzar a acumular olores desagradables, especialmente cuando permanece húmedo durante mucho tiempo.

Un sencillo truco de limpieza permite tratarlo mediante un baño preparado con agua caliente, bicarbonato y vinagre blanco. La técnica apunta a mejorar el estado del tejido y recuperar su apariencia sin recurrir a productos específicos.

Cómo hacer el truco de limpieza con vinagre

La preparación comienza con agua caliente en un recipiente suficientemente grande para cubrir el repasador. Allí se incorpora el bicarbonato y se mezcla hasta que quede completamente disuelto; después se agrega una taza de vinagre blanco y se integra todo antes de introducir el paño.

El método de limpieza se recomienda hacer diariamente. IA Gemini

Para realizar el procedimiento correctamente, hay que tener en cuenta estos pasos:

Preparación: colocar agua caliente en un recipiente y disolver allí el bicarbonato.

Mezcla: incorporar una taza de vinagre blanco una vez que el bicarbonato se haya integrado.

Remojo: introducir el repasador y dejarlo completamente sumergido durante unos 30 minutos.

Enjuague: retirar el paño y lavarlo con abundante agua para eliminar los restos de la preparación.

Qué beneficios tiene para el repasador de cocina

El procedimiento está pensado para paños que fueron utilizados sobre distintas superficies y que presentan signos de desgaste por el uso cotidiano. Según el método, el tratamiento puede contribuir a recuperar el color, disminuir los malos olores y reducir la presencia de hongos y bacterias acumulados en las fibras.

Además, puede resultar práctico cuando el repasador acumula humedad después de varios usos. Entre los efectos que se buscan con esta limpieza se encuentran:

Menos olor: ayuda a tratar los aromas desagradables asociados con la humedad y el uso frecuente.

Mejor aspecto: puede contribuir a recuperar parte de la apariencia original del tejido.

Limpieza profunda: apunta a reducir la presencia de microorganismos acumulados en las fibras.

Mayor aprovechamiento: permite recuperar un paño que todavía se encuentra en condiciones de ser utilizado.

Después del tratamiento, el repasador debe quedar bien enjuagado y completamente seco antes de volver a guardarlo o utilizarlo en la cocina.